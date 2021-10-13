Finegold Production и режиссер проектов Герман Ненов создают видеоклипы для украинских знаменитостей

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Зачастую, в очередной раз просматривая любимый клип и слушая песню на повторе, не задумываешься, какой огромный ресурс вложен в создание такой любимой и до боли знакомой истории. Видеосюжет близкий, словно написанный по собственной жизни. Так думает большинство аудитории. Мало кто вникает, сколько сил и труда вложено артистом и его командой в создание такой понятной и близкой каждому сюжетной линии.

Артисту важно найти своих – команду единомышленников, которые будут дополнять своим виденьем то, что создал музыкант. Для большинства артистов, часть из которых создают свою музыку сами, их творение – как ребенок. В которого вложено много любви, труда и очень хочется доверится профессионалам.

Finegold Production – команда, которая работает в сфере фото- и видеопродакшна. Режиссер проектов – Герман Ненов. Finegold Production и Герман Ненов создают видеоряд как к полюбившимся песням, так и к совершенно новым, ранее не звучавшим нигде будущим хитам. В сферу деятельности входит коллаборация компаний, брендов и артиста, качественная интеграция в видеоряд и дальнейшее продвижение и популяризация проекта.

Постоянным партнером Finegold Production является компания «БИОКОН». На днях команда реализовала совместный проект для новой линии очищения кожи «БИОКОН» I love matcha tea с певицей, актрисой и блогером Анной Тринчер.

Анна Тринчер и БИОКОН прес-служба

Иногда сьемки проходят за пределами страны. Так была создана красивая история любви для Златы Огневич на песню «Мiй назавжди». Съемки длились 6 дней и проходили в Турции. Международным авиационным партнером выступила авиакомпания МАУ, которая активно поддерживает украинских звезд и даже в кризис реализовывала креативные проекты и коллаборации.

Злата Огневич на съемках клипа прес-служба

«В творчестве и работе на площадке всегда есть очень тонкий момент моего эмоционального состояния. Работая с Finegold Production, я ни о чем не переживаю. Команда профессионалов, они выполняют все свои обязательства, умеют творить, креативить. С удовольствием и большим желанием возвращаюсь в Production с новым материалом. У нас тандем, даже не сотрудничество, а самое настоящее творчество. Я знаю очень немного команд, в их числе Finegold Production, которые создают благоприятные условия для артиста во время съемочного процесса», – рассказала Злата Огневич.

Злата Огневич прес-служба

«Finegold Production – самая крутая команда, и главное ее качество – профессионализм. На сегодняшний день очень сложно найти людей, которые на все сто верны своему делу. Я, как артист, который отдается на все сто, желаю работать с теми, кто горит тем, чем занимается. Возвращаясь к ребятам с новыми песнями, а мы уже создали два крутых клипа, я уверена в результате. Команда работает в унисон, все дополняют друг друга как единый организм. Наши совместные проекты приносят нереальные результаты. Это видно по реакции слушателей, по органическим просмотрам. Нашим проектам завидуют многие артисты и коллеги Finegold Production. Я очень рада, что мы нашлись, что такая команда появилась в моей жизни. Finegold Production – команда мечты», – дополняет Анна Тринчер.

Анна Тринчер на съемках клипа прес-служба

«Я получаю удовольствие от всего, что происходит на площадке в ходе съемочного процесса с Finegold Production. С командой легко. Творческие люди, настоящие профессионалы, притягивают профессионалов, от чего рождается очень красивый союз. В конце ноября состоится релиз моей новой песни «Мне нравится» – наша вторая работа с режиссером Германом Неновым и Finegold Production. Эстетика в каждом кадре. Уверена, наша крайняя работа не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя», – поделилась Ирина Билык.

Ирина Билык прес-служба

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