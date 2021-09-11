Ivona собрала несколько фильмов, основанных на реальных событиях, которые рассказывают о главной беде нашего времени — терроризме.

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Поезд на Париж

Двадцать лет назад мир изменился. 11 сентября 2001 года четыре захваченных самолета врезались в два здания в США. Нападения 11 сентября, в результате которых погибли 2996 человек, остаются крупнейшей террористической атакой на территории США, и ее последствия ощущаются по сей день. В честь годовщины терактов 11 сентября Ivona собрала подборку фильмов о терроризме, которые основанные на реальных событиях.

21 августа 2015 года. В поезде, следовавшем из Амстердама в Париж, оказывается террорист, 25-летний марокканец Аюб эль-Каззани, открывший стрельбу по пассажирам из автомата Калашникова. Трое американцев, которые путешествуют в этом поезде по Европе, предпринимают героическую попытку обезвредить преступника. Интересная особенность фильма в том, что исполнители главных ролей в фильме играют самих себя. Энтони Сэдлер, Алек Скарлатос и Спенсер Стоун и были теми героями, которые спасли более 500 пассажиров.

Мюнхен

Группа террористов захватывает в заложники и убивает израильских спортсменов во время летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. В ответ спецгруппа израильской разведки берется за уничтожение боевиков из организации «Черный сентябрь». Операция растянулась на 20 лет.

13 часов: Тайные солдаты Бенгази

Бенгази, Ливия. Вечером 11 сентября 2012 года, в 11-ю годовщину теракта 11 сентября, группа исламистских боевиков атакует американское представительство в Бенгази. Шестеро бойцов элитного спецотряда пытаются защитить посольство.

6 дней

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Лондон. 30 апреля 1980 года. Арабские боевики врываются на территорию посольства Ирана, захватывают заложников и требуют освобождения 91 заключенного из иранских тюрем. В Иране в это время в самом разгаре исламская революция, и британское правительство никак не может выполнить требования террористов. Поэтому принято решение о штурме.

Операция «Шаровая молния»

Основано на реальной истории, случившейся в 1976 году с пассажирским самолетом, следовавшим из Тель-Авива в Париж. Террористы захватывают борт и приземляются в Уганде. Они требуют освободить 53 заключенных в разных странах, иначе будут расстреляны все захваченные евреи — более 100 человек.

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