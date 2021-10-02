В нашем списке — драмы и комедии, в сюжете которых осень принимает непосредственное участие. Ну и иногда бывает полезно узнать, что у кого-то осень хуже, чем у вас

«Сладкий ноябрь»

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Фильм, который нужно посмотреть хотя бы раз в жизни. Самая уютная мелодрама с Киану Ривзом и Шарлиз Терон в главных ролях. В центре сюжета успешный рекламный агент Нельсон Мосс. Однажды он встречает необычную и эксцентричную Сару Дивер, которая переворачивает его жизнь с ног на голову. Чем все закончится, вы и так знаете, но пересмотреть фильм дождливым осенним вечером будет нелишним.

«Осенняя соната»

Сложная история о взаимоотношениях дочери и матери, получившая две номинации на «Оскар», одну — на премию «Сезар» и выигравшая «Золотой глобус» в категории «Лучший иностранный фильм». Действие картины, как можно догадаться, происходит осенью, что, впрочем, не просто временной промежуток года, но и общее настроение, которое переживают главные героини, запутавшиеся в отношениях друг к другу и близким людям. К слову, мать и дочь сыграли Ингрид Бергман и Лив Ульман.

«Приходи в сентябре»

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Романтическая комедия с Джиной Лоллобриджидой и Роком Хадсоном в главных ролях. Фильму уже больше 50 лет, а кажется, что придумать что-то более смешное об отношениях никто так и не смог. Вас ждут безумно красивые актеры, такие же невероятные пейзажи, уморительно смешные шутки — и вообще «Приходи в сентябре» нужно прописывать как лекарство от осенней депрессии.

«Осень в Нью-Йорке»

Ричард Гир, Вайнона Райдер, сильные чувства людей, которым не суждено быть вместе, неизлечимая болезнь — и все это на фоне осенних нью-йоркских пейзажей.

«Дом у озера»

Действие фильма происходит на протяжении нескольких месяцев, в том числе и осенних. Пейзажи с опавшими листьями из этого фильма — классика. Критики призывают не пытаться логически осмыслить происходящее в фильме, но отдаться ему эмоционально, только тогда вы сможете получить настоящее удовольствие от просмотра. Тем более, главные роли сыграли бесподобные Киану Ривз и Сандра Буллок.

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