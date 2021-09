Узнайте, какие фильмы любит ведущая

Известная украинская ведущая и экс-звезда проекта «Ревизор» Ольга Фреймут назвала жанр любимого кино. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала список любимых документальных фильмов.

«Документальное кино почему-то люблю больше художественное. Вот мой список любимых фильмов», – подписала публикацию она.

ТОП-7 документальных фильмов от Ольги Фреймут

Grey Garden, 1975 год, Альберт и Уильям Мэйси. История двух женщин, мамы и дочери, успешных когда-то певицы и актрисы, родственниц Жаклин Кеннеди, которые сознательно сходят с ума. И делают это со стилем в своем заброшенном доме в Нью-Йорке. После просмотра понимаешь, что действительно в социуме так легко потерять себя.

Последнее интервью Коко Шанель в 1979 году. Невозможно наслушаться и насмотреться. Это в нем Габриэль говорит о самых непривлекательных частях женского тела – коленях.

Рената Литвинова «Нет смерти для меня». Параллельные интервью с легендарными актрисами у них дома. Когда притворяться нет смысла – жизнь прожита.

Люси Ворсли «Если бы стены могли говорить» – история дома викторианской эпохи. Так интересно об элементарном еще никто не рассказывал.

Nothing Is Truer than Truth – фильм, который не оставляет сомнений. Уильям Шекспир – 17 граф Оксфордский, Эдвард де Вер.

«Чернобыльские бабушки», 2015 год, Холли Моррис, Энн Богарт.

The Vanishing at the Cecil Hotel от Netflix. Про отель с плохой историей – убийствами и привидениями.

