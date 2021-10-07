Певица откровенно рассказала о личной жизни

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Украинская певица и солистка группы «Пара Нормальных» Анна Добрыднева впервые рассказала о тирании мужа. В программе «ЖВЛ» звезда призналась, что состояла в абьюзивных отношениях, где ее партнер подавлял и обижал ее.

«Мне казалось, что они (отношения) как раз и закончатся колечком, детишками. Он говорил: «ты же не та, за которую выдаешь себя. Посмотри – ты вот это не так сделала, вот это», – вспоминает артистка.

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Также артистке было тяжело, ведь ее муж обесценивал ее творчество. Тогда в 2014 году группа распалась, и Анна решила начать сольную карьеру, но ее не поддержал супруг.

«Это моя жизнь и я шла к этому с детства. Он аккуратно внушал, что я никому не нужна, кроме него. Сейчас я понимаю, что это абьюз чистой воды. Потом почувствовала агрессию в свой адрес очень сильную, и я просто свалила», – рассказывает артистка.

Теперь украинская исполнительница мечтает встретить мужчину, с которым создаст семью, в которой есть место для детей и животных.

«Трое детей, вечера у камина, коты и собаки – вот это для меня важно», – добавила она.

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