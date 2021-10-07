Певица продает дом всего через несколько месяцев после его покупки

Как выглядит дом Пинк почти за $15 млн: фото Just Jared

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Известная американская певица Пинк выставила на продажу свой новый дом на пляже в Малибу. К слову, этот дом она купила всего несколько месяцев назад.

Отмечается, что знаменитость приобрела дом в Малибу за 13,7 миллиона долларов в начале этого года, а теперь решила его продать, только немного дороже – за 14,995 миллиона долларов.

Если на дом найдутся покупатели, то артистка получит почти 1,3 миллиона долларов прибыли.

Стоит отметить, что жилая площадь дома составляет 4320 квадратных футов. В нем есть пять спален и 4 ванные комнаты. Также есть гараж на две машины с гостевыми помещениями наверху и прекрасный вид на пляж, ради которого и стоит купить этот дом.

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