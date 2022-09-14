Сколько кинозвезда заплатила за новый особняк в Монтесито

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Знаменитая американская ведущая и медиамагнат Опра Уинфри решила распрощаться с особняком, который находится рядом с поместьем принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито, Калифорния. Как сообщает издание Dirt , новой владелицей дома стала Дженнифер Энистон.

Покупка недвижимости обошлась голливудской актрисе в 14,8 миллионов долларов, хотя сама Опра приобрела дом год назад за 10 миллионов долларов.

Площадь особняка с видом на море и горы составляет 4320 квадратных фунтов (около 403 квадратных метров). В нем есть четыре спальни и три ванные комнаты.

Дженнифер Энистон купила дом Опры Уинфри Фото: nimvo.com

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Основной резиденцией Энистон останется ее роскошный дом в Лос-Анджелесе в районе Бель-Эйр, который она купила 10 лет назад за 21 миллион долларов.

Дом Дженнифер Энистон в Лос-Анджелесе Фото: Ty Cole for Architectural Digest

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