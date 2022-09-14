Дженнифер Энистон станет соседкой Меган Маркл: актриса купила дом Опры Уинфри
Сколько кинозвезда заплатила за новый особняк в Монтесито
Читайте также: Принц Гарри впервые рассекретил, что Елизавета II сказала семье после смерти мужаЗнаменитая американская ведущая и медиамагнат Опра Уинфри решила распрощаться с особняком, который находится рядом с поместьем принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито, Калифорния. Как сообщает издание Dirt, новой владелицей дома стала Дженнифер Энистон.
Покупка недвижимости обошлась голливудской актрисе в 14,8 миллионов долларов, хотя сама Опра приобрела дом год назад за 10 миллионов долларов.
Площадь особняка с видом на море и горы составляет 4320 квадратных фунтов (около 403 квадратных метров). В нем есть четыре спальни и три ванные комнаты.
Читайте также: Любовные треугольники в шоу-бизнесе: ТОП-5 скандальных историйОсновной резиденцией Энистон останется ее роскошный дом в Лос-Анджелесе в районе Бель-Эйр, который она купила 10 лет назад за 21 миллион долларов.
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