Младшая из сестер Кардашьян во второй раз стала мамой

У американской телезвезды и бизнесвумен Хлои Кардашьян родился второй ребенок от бывшего возлюбленного, баскетболиста Тристана Томпсона. Об этом со ссылкой на инсайдера пишет Page Six.

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Сообщается, что суррогатная мать родила 38-летней Хлои и ее 31-летнему экс-бойфренду сына. Малыш появился на свет спустя семь месяцев после разрыва звездных родителей.

Отмечается, что Кардашьян и Томпсон в последнее время общались только на тему воспитания их совместной 4-летней дочери Тру.

Напомним, что пара неоднократно объявляла о своем расставании из-за многочисленных измен Тристана. Окончательно Хлои разорвала любовные отношения со спортсменом, когда от него родила ребенка другая женщина. Это случилось незадолго до того, как Кардашьян и Томпсон обратились к услугам суррогатной матери.

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