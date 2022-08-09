Суррогатная мать родила ребенка Хлои Кардашьян и ее экс-бойфренду
Младшая из сестер Кардашьян во второй раз стала мамой
У американской телезвезды и бизнесвумен Хлои Кардашьян родился второй ребенок от бывшего возлюбленного, баскетболиста Тристана Томпсона. Об этом со ссылкой на инсайдера пишет Page Six.
Читайте также: Принц Гарри звонил Юлии «Тайре» Паевской после ее освобождения из пленаСообщается, что суррогатная мать родила 38-летней Хлои и ее 31-летнему экс-бойфренду сына. Малыш появился на свет спустя семь месяцев после разрыва звездных родителей.
Отмечается, что Кардашьян и Томпсон в последнее время общались только на тему воспитания их совместной 4-летней дочери Тру.
Напомним, что пара неоднократно объявляла о своем расставании из-за многочисленных измен Тристана. Окончательно Хлои разорвала любовные отношения со спортсменом, когда от него родила ребенка другая женщина. Это случилось незадолго до того, как Кардашьян и Томпсон обратились к услугам суррогатной матери.
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