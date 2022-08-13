53-летнюю актрису отключили от аппаратов жизнеобеспечения

В пятницу, 12 августа, в больнице скончалась голливудская звезда Энн Хеч. Актриса не смогла выйти из комы после серьезного ДТП, которое произошло 6 августа, когда в результате аварии загорелся не только автомобиль кинозвезды, но и дом, в который она врезалась.

Читайте также: Энн Хеч впала в кому после ДТП: в организме голливудской актрисы нашли наркотики

Отметим, что Хеч пробыла в горящем автомобиле примерно 30 минут, до тех пор пока ее не спасли спасатели. Тогда она была еще в сознаниию После стало известно, что актриса находится в коме, а в ее крови нашли наркотики и алкоголь.

В четверг, 11 августа, семья Энн сообщила, что у нее острое аноксическое поражение головного мозга. Это означает, что мозг постоянно испытывает нехватку кислорода. Спасти жизнь Хеч не удастся и поэтому они дали разрешение врачам использовать ее внутренние органы в качестве донорских, если это возможно. А на следующий день система жизнеобеспечения с разрешения близких Хеч была отключена.

Напомним, у актрисы осталось два сына, один из которых прокомментировал смерть матери:

«Мой брат Атлас и я потеряли нашу маму. После шести дней почти невероятных эмоциональных перепадов у меня осталась глубокая, невыразимая печаль. Надеюсь, моя мама освободилась от боли и начинает исследовать то, что мне нравится представлять как ее вечную свободу. Покойся с миром, мама, я люблю тебя», – сказал старший сын актрисы Гомер журналу People.

Вам будет интересно почитать на Ivona: