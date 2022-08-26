Он прославился ролью Нэта Буссиччио

Поклонники «Беверли-Хиллз, 90210» оплакивают смерть еще одного актера. За последние несколько месяцев культовый сериал 90-х потерял сценариста и продюссера Джессику Кляйн и актрису Дениз Дауз, которая сыграла Ивон Тизли.

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А теперь стало известно о смерти исполнителя роли Нэта Буссиччио, владельца кафе «Персиковая косточка», американского актера Джо И. Таты. О том, что 85-летней телезвезды не стало, сообщил в Инстаграм коллега Джо по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210» Иан Зиринг (сыграл Стива Сандерса).

«Один из самых счастливых людей, с которыми я когда-либо работал, он был так же щедр на свою мудрость, как и на свою доброту. Хотя "Персиковая косточка" была набором 90210, она часто казалась фоном для шоу Джо И. Тата. Истории минувших дней, которыми он поделился, невероятный опыт в индустрии развлечений, частью которой он был, будут пленять всех нас. Возможно, он был за спиной многих сцен, но он был ведущей силой, особенно для нас, парней, в том, как ценить подарок, которым был 90210. Сегодня моя улыбка тускнеет, но, купаясь в теплых воспоминаниях, он перемещается из моих глаз в мое сердце, где он всегда будет. Мои искренние соболезнования его семье и друзьям, а также всем, кому он был дорог. Покойся с миром, Джо», — написал Зиринг.

Отметим, что 4 года назад у Джо диагностировали болезнь Альцгеймера, после чего его опекуном стала дочь Келли.

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