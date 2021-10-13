Узнайте, кто стал лучшим и худшим Джеймсом Бондом

Лучший и худший из агентов 007: кто он? Фото из открытых источников

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Двадцать пять фильмов и шесть Джеймсов Бондов видел мир, но кто стал самым лучшим и худшим узнайте в нашей подборке.

Отметим, что на днях состоялась премьера нового фильма о Джеймсе Бонде – «007: Не время умирать» – пятый и последний фильм Дэниэла Крэйга. Это немного затянувшийся период, потому что выпуск фильма был отложен на 18 месяцев из-за пандемии коронавируса.

Дэниэл Крэйг стал самым долгоживущим Бондом в хронологическом порядке, но не лучшим, хотя его статус, занявший второе место, кажется вполне достойным.

Лучшим Бондом считается покойный Шон Коннери, который умер в прошлом году. Актер играл Бонда шесть раз с 1962 по 1967 и 1971 гг.

Шон Коннери Фото из открытых источников

Третьим в списке лучших агентов 007 оказался Роджер Мур, который снялся в семи фильмах за десять лет.

Роджер Мур Фото из открытых источников

Пирс Броснан, получивший известность на телевидении в фильме «Ремингтон Стил», был выбран вместо Мура, но его телевизионный контракт отложил его восхождение.

Пирс Броснан Фото из открытых источников

Таким образом, Walther PPK достался Тимоти Далтон, который обладал чванством и упорством в необходимой роли, но, к сожалению, сыграл главную роль в двух особенно слабых фильмах с посредственными злодеями, «Живые дневные огни» и «Лицензия на убийство».

Тимоти Далтон Фото из открытых источников

Броснан, наконец, получил свой шанс, сыграв главную роль в четырех фильмах о Бонде, которые, возможно, поддержали бы коммерческий успех знамени, но не смогли значительно вывести франшизу из состояния творческого недуга.

Затем появился Дэниэл Крэйг, чье магнетическое присутствие вдохнуло новую жизнь в Бонда и вернуло чувство физической угрозы, которое воплощал Коннери. Он начал в 2006 году с того, что остается лучшим из его приключений, «Казино Рояль», которое фактически дважды экранировалось ранее: сначала для телевидения в 1954 году, и как комедия с Дэвидом Нивеном в главной роли в 1967 году.

Дэниэл Крэйг Фото из открытых источников

И последнее место в рейтинге занял Джордж Лэзенби. Актера раскритиковали, фильм «провалился» в прокате, собрав всего 82 миллиона долларов, и фанаты вытребовали себе Коннери еще на один раз.

Джордж Лэзенби Фото из открытых источников

Для тех, кто ведет счет, следуют неофициальные рейтинги Бонда в порядке убывания вместе с количеством фильмов, в которых они снялись:

Шон Коннери – 6 фильмов; Дэниэл Крэйг – 5 фильмов; Роджер Мур – 7 фильмов; Пирс Броснан – 4 фильма; Тимоти Далтон – 2 фильма; Джордж Лэзенби – 1 фильм.

Автор: Леся Сайко

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