Лучший и худший из агентов 007: кто он?
Читайте также: Еще один Бонд на Аллее славы: Дэниел Крейг получил именную звездуДвадцать пять фильмов и шесть Джеймсов Бондов видел мир, но кто стал самым лучшим и худшим узнайте в нашей подборке.
Отметим, что на днях состоялась премьера нового фильма о Джеймсе Бонде – «007: Не время умирать» – пятый и последний фильм Дэниэла Крэйга. Это немного затянувшийся период, потому что выпуск фильма был отложен на 18 месяцев из-за пандемии коронавируса.
Дэниэл Крэйг стал самым долгоживущим Бондом в хронологическом порядке, но не лучшим, хотя его статус, занявший второе место, кажется вполне достойным.
Лучшим Бондом считается покойный Шон Коннери, который умер в прошлом году. Актер играл Бонда шесть раз с 1962 по 1967 и 1971 гг.
Третьим в списке лучших агентов 007 оказался Роджер Мур, который снялся в семи фильмах за десять лет.
Пирс Броснан, получивший известность на телевидении в фильме «Ремингтон Стил», был выбран вместо Мура, но его телевизионный контракт отложил его восхождение.
Таким образом, Walther PPK достался Тимоти Далтон, который обладал чванством и упорством в необходимой роли, но, к сожалению, сыграл главную роль в двух особенно слабых фильмах с посредственными злодеями, «Живые дневные огни» и «Лицензия на убийство».
Броснан, наконец, получил свой шанс, сыграв главную роль в четырех фильмах о Бонде, которые, возможно, поддержали бы коммерческий успех знамени, но не смогли значительно вывести франшизу из состояния творческого недуга.
Затем появился Дэниэл Крэйг, чье магнетическое присутствие вдохнуло новую жизнь в Бонда и вернуло чувство физической угрозы, которое воплощал Коннери. Он начал в 2006 году с того, что остается лучшим из его приключений, «Казино Рояль», которое фактически дважды экранировалось ранее: сначала для телевидения в 1954 году, и как комедия с Дэвидом Нивеном в главной роли в 1967 году.
И последнее место в рейтинге занял Джордж Лэзенби. Актера раскритиковали, фильм «провалился» в прокате, собрав всего 82 миллиона долларов, и фанаты вытребовали себе Коннери еще на один раз.
Для тех, кто ведет счет, следуют неофициальные рейтинги Бонда в порядке убывания вместе с количеством фильмов, в которых они снялись:
- Шон Коннери – 6 фильмов;
- Дэниэл Крэйг – 5 фильмов;
- Роджер Мур – 7 фильмов;
- Пирс Броснан – 4 фильма;
- Тимоти Далтон – 2 фильма;
- Джордж Лэзенби – 1 фильм.
Автор: Леся Сайко
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