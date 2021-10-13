Читайте также: Еще один Бонд на Аллее славы: Дэниел Крейг получил именную звезду

Двадцать пять фильмов и шесть Джеймсов Бондов видел мир, но кто стал самым лучшим и худшим узнайте в нашей подборке. 

Отметим, что на днях состоялась премьера нового фильма о Джеймсе Бонде – «007: Не время умирать» – пятый и последний фильм Дэниэла Крэйга. Это немного затянувшийся период, потому что выпуск фильма был отложен на 18 месяцев из-за пандемии коронавируса.

Дэниэл Крэйг стал самым долгоживущим Бондом в хронологическом порядке, но не лучшим, хотя его статус, занявший второе место, кажется вполне достойным.

Лучшим Бондом считается покойный Шон Коннери, который умер в прошлом году. Актер играл Бонда шесть раз с 1962 по 1967 и 1971 гг. 

Шон Коннери
Шон Коннери
Фото из открытых источников

Третьим в списке лучших агентов 007 оказался Роджер Мур, который снялся в семи фильмах за десять лет.

Роджер Мур
Роджер Мур
Фото из открытых источников

Пирс Броснан, получивший известность на телевидении в фильме «Ремингтон Стил», был выбран вместо Мура, но его телевизионный контракт отложил его восхождение.

Пирс Броснан
Пирс Броснан
Фото из открытых источников

Таким образом, Walther PPK достался Тимоти Далтон, который обладал чванством и упорством в необходимой роли, но, к сожалению, сыграл главную роль в двух особенно слабых фильмах с посредственными злодеями, «Живые дневные огни» и «Лицензия на убийство».

Тимоти Далтон
Тимоти Далтон
Фото из открытых источников

Броснан, наконец, получил свой шанс, сыграв главную роль в четырех фильмах о Бонде, которые, возможно, поддержали бы коммерческий успех знамени, но не смогли значительно вывести франшизу из состояния творческого недуга.

Затем появился Дэниэл Крэйг, чье магнетическое присутствие вдохнуло новую жизнь в Бонда и вернуло чувство физической угрозы, которое воплощал Коннери. Он начал в 2006 году с того, что остается лучшим из его приключений, «Казино Рояль», которое фактически дважды экранировалось ранее: сначала для телевидения в 1954 году, и как комедия с Дэвидом Нивеном в главной роли в 1967 году.

Дэниэл Крэйг
Дэниэл Крэйг
Фото из открытых источников

И последнее место в рейтинге занял Джордж Лэзенби. Актера раскритиковали, фильм «провалился» в прокате, собрав всего 82 миллиона долларов, и фанаты вытребовали себе Коннери еще на один раз.

Джордж Лэзенби
Джордж Лэзенби
Фото из открытых источников

Для тех, кто ведет счет, следуют неофициальные рейтинги Бонда в порядке убывания вместе с количеством фильмов, в которых они снялись:

  1. Шон Коннери – 6 фильмов;
  2. Дэниэл Крэйг – 5 фильмов;
  3. Роджер Мур – 7 фильмов;
  4. Пирс Броснан – 4 фильма;
  5. Тимоти Далтон – 2 фильма;
  6. Джордж Лэзенби – 1 фильм. 

Автор: Леся Сайко

Вам будет интересно почитать на Ivona: