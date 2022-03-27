Ранее ведущая церемонии«Оскара» предложила предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому

Оскароносный режиссер и актер Шон Пенн заяви, что расплавит свой «Оскар», если организаторы не дадут выступить на церемонии президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил в интервью CNN.

«Лучшее, что может сделать «Оскар» – это дать ему (Зеленскому) возможность поговорить со всеми нами. Кстати, это человек, который разбирается в фильмах и имеет в этом свою очень долгую и успешную карьеру», — заметил Пенн.

Шон Пенн заявил, что, если этого не произойдет, он призывает гостей бойкотировать шоу и уничтожить свой «Оскар», который получил в 2008 году за роль в фильме «Молоко».

«Я молюсь, чтобы этого не произошло. Я молюсь, чтобы не нашлось высокомерных людей, считающих себя представителями высшего блага в моей отрасли, которые решат не связываться с руководством Украины. Я просто надеюсь, что этого не произойдет, а если произойдет, надеюсь, все уйдут из зала», — подчеркнул Пенн.

Отметим, что церемония награждения главной кинопремии мира пройдет в ночь с 27 на 28 марта 2022 года.

Вам будет интересно почитать на Ivona: