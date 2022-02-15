Узнайте, кто будет вести 94-ю церемонию вручения кинопремии

Впервые с 2018 года в церемонии награждения премией Оскар появятся ведущие. Издание Variety рассекретило, что 27 марта самое важное событие в мировом кинематографе в театре Долби будут вести три актрисы.

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По данным издания, продюсер мероприятия Уилл Пэкер с огромного количества претендентов выбрал Эми Шумер, Реджину Холл и Ванду Сайкс. Официально имена ведущих должны назвать 15 февраля в телепрограмме «Доброе утро, Америка» (после 14:00 по киевскому времени).

Эми Шумер — 40-летняя комедиантка и актриса. 6 лет назад она стала первой женщиной, которая вошла в ТОП-10 самых высокооплачиваемых комиков. Шумер известна по ролям в фильмах «Девушка без комплексов» и «Красотка на всю голову».

Эми Шумер Getty Images

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— 57-летняя актриса и комик, которая является лауреаткой «Эмми» за сценарий к юмористической программе «Шоу Криса Рока». Ее можно увидеть в таких картинах, как «Если свекровь — монстр», «Очень плохие мамочки» и «Моя супербывшая».

Ванда Сайкс Getty Images

Реджина Холл — 51-летняя актриса, которая прославилась ролью Бренды Микс в серии комедийных фильмов ужасов «Очень страшное кино».

Реджина Холл Getty Images

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