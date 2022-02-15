Певица показала, как прошла ее роспись с мужем

Украинская исполнительница Анастасия Приходько поделилась редким кадром из семейного архива по случаю Дня святого Валентина.

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14 февраля на странице 34-летней артистки в Инстаграм появился снимок, сделанный 10 лет назад в день ее росписи с мужем Александром. Судя по фото, влюбленные решили не устраивать пышной церемонии, и пришли в ЗАГС в черных спортивных костюмах.

«Своего «Валентина» я люблю полжизни, из них 10 лет в браке, и у нас есть трое маленьких ангелочков», — трогательно подписала снимок Анастасия.

Отметим, что позже пара все-таки приобрела свадебные наряды и в огромной компании друзей и родственников отпраздновала церемонию венчания.

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