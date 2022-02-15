Певица официально подтвердила, что вскоре станет мамой

В конце января в Сети появились слухи о том, что певица MARUV готовится к рождению первенца. Якобы она была замечена в общественном месте с уже довольно большим животиком.

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15 февраля артистка подтвердила эту информацию, опубликовав кадры из новой фотосессии, где она запечатлена в коротком латексном платье черного цвета на последних месяцах беременности. О том, что она впервые станет мамой,MARUV решила объявить в свой день рождения. Сегодня ей исполняется 31 год.

«У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром Корсунем в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком!», —написала певица.

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