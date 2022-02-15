Звездная мама и ее наследница украсили обложку популярного глянца

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые обнародовала фото, на котором видно лицо ее единственного ребенка. В мае прошлого года 51-летняя звезда подиумов объявила о рождении дочери.

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И только в День святого Валентина вышел первый кадр с малышкой. Сделан он был во время фотосессии для британского глянца Vogue. На обложке нового выпуска журнала звездная мама Наоми в черном наряде и с распущенными волосами держала на руках обнаженную дочь.

В интервью Кэмпбелл опровергла слухи об удочерении. Модель заявила, что это «ее ребенок», однако не сообщила, кто является отцом малышки. Имя дочери Кэмпбелл тоже держит в секрете.

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