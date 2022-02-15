Кто из участников Олимпиады-2022 заработал состояние на рекламных контрактах

Они не только главные претенденты на медали зимней пекинской Олимпиады 2022 года, но еще и самые богатые участники Игр. Финансовый портал GOBankingRates рассекретил десятку спортсменов, которые приехали в Китай в статусе самых высокооплачиваемых звезд спорта.

Шон Уайт

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На первом месте с большим отрывом от второй строчки находится американский сноубордист Шон Уайт. Состояние трехкратного Олимпийского чемпиона оценивают в 60 миллионов долларов. 35-летний атлет, которого за длинные рыжие волосы прозвали «Летающий помидор», зарабатывает не только на рекламный контрактах, но и на продаже товаров собственной компании Whitespace. Вместе с братом Шон выпускает сноуборды, одежду и различные снаряжение для этого вида спорта.

Джейми Андерсон

Американской сноубордистке Джейми Андерсон будет сложно в ближайшее время обогнать Уайта, ведь у нее пока только 4 миллиона долларов на банковских счетах. 31-летняя спортсменка является первой сноубордисткой, выигравшей две золотые олимпийские медали, и первой в своем виде спорта, выигравшей две медали на одной Олимпиаде.

Сейчас на счету Андерсон четыре спонсорских контракта. Кроме того, атлетка создала фонд, целью которого является помощь молодым спортсменам, которые занимаются зимними видами спорта.

Микаэла Шиффрин

Двукратная Олимпийская чемпионка, 26-летняя американская горнолыжница Микаэла Шиффрин, для которой нынешние Игры в Пекине пока складываются очень неудачно, за свою спортивную карьеру успела заработать три миллиона долларов. Спортсменка сотрудничала с такими брендами как Adidas, Barilla, Bose и Red Bull.

Линдси Якобеллис

36-летняя американская сноубордистка, которая на Олимпиаде-2022 уже завоевала две золотые медали, заработала на сотрудничестве с именитыми брендами один миллион долларов. Один из самых известных ее контрактов — это продвижения рекламной компании бренда средств по уходу за волосами Paul Mitchell.

Линдси Якобеллис Getty Images

Рэд Джерард

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Еще один американский сноубордист Редмонд «Рэд» Джерард в 21-летнем возрасте уже миллионер. Правда, миллион у него пока только один, но у молодого атлета все еще впереди. Олимпийский чемпион 2018 года сотрудничает с Red Bull, Toyota и Bose. А недавно он подписал контракт на продвижение HomeLight, технологической платформы в сфере недвижимости.

По неподтвержденным слухам в Сети, в список самых богатых спортсменов зимних Олимпийских игр-2022 также входят:

итальянская биатлонистка Доротея Вирер (3 миллиона долларов)

нидерландский конькобежец Свен Крамер (2,9 миллионов долларов)

японский фигурист Юдзуру Ханю (2 миллиона долларов).

Юдзуру Ханю Getty Images

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