Секретный ингредиент и белые грибы делают это первое блюдо незабываемым!

Грибные супы - особый вид искусства, который покоряется далеко не каждой хозяйке. К счастью рецептов супов с грибами- бесчисленное множество, поэтому каждая непременно найдет свой идеальный.

Начать поиски Ivona рекомендует с грибной юшки по-закарпатски (ее еще называют по-гуцульски). Густую, наваристую похлебку несложно приготовить, зато она непременно удивит своим мощным грибным вкусом и ароматом домочадцев.

Как приготовить грибную юшку по-закарпатски?

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1. Заливаем грибы холодной водой на 15-20 минут.

2. В этой же воде ставим грибы на небольшой огонь, добавляем специи по вкусу, и варим 45-60 минут.

3. Готовые грибы вынимаем из бульона, отжимаем и мелко нарезаем.

4. Лук очищаем, нарезаем мелкими кубиками, обжариваем на сливочном (25 г) и растительном масле до легкой золотинки.

5. В отдельном сотейнике растапливаем остатки сливочного масла, добавляем муку, тщательно перемешиваем венчиком или деревянной лопаткой.

Грибная юшка по-закарпатски: правильный рецепт с белыми грибами pinterest.com

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6. Вливаем в сотейник сметану, и, тщательно вымешивая, провариваем получившуюся смесь до загустения (2-5 минут).

7. Продолжая помешивать, постепенно вливаем половину грибного бульона.

8. В оставшийся бульон добавляем натертую морковь, доводим до кипения и варим 7-10 минут.

9. Вливаем в бульон смесь из муки и сметаны, добавляем нарезанные грибы, специи. Тщательно перемешиваем.

10. Доводим юшку до кипения под крышкой, выключаем и даем настояться около 10 минут.

Грибная юшка по-закарпатски: правильный рецепт с белыми грибами pinterest.com

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Автор: Анна Подгорная

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