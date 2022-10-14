Узнайте, есть ли имя вашей дочери списке

Читайте также: Запреты дня 14 октября 2022: что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

Людмила

Выбирая имя для ребенка, родителям стоит обращать внимания не только на его красивое звучание, но и на сакральное значение, чтобы избежать тех, которые несут в себе негативную энергетику. Сегодня поговорим об женских именах, которые могут принести девочкам тяжелую судьбу.

Людмилы очень дорожат членами своей семьи, однако зачастую именно родственники приносят им много горя. В юном возрасте они теряют тех, кого любят. Кроме того, на их хрупкие плечи ложится обязанность ухаживать за тяжелобольным человеком. Из-за таких проблем на семейном фронте, Людмилам тяжело радоваться своим успехам в других сферах жизни.

Вера

Судьба готовит Верам бесконечные испытания: частые ДТП, разочарование в личной жизни и потери близких. Однако, носительницы этого имени обладают твердым характером, который помогает им справиться со всеми препятствиями. Но сил на то, чтобы порадоваться победе над проблемой, зачастую у них уже не хватает, ведь пора решать другую задачу.

Имена для девочек с нещастной судьбой freepik.com

Надежда

Читайте также: Джессика Честейн рассекретила, что сказал Зеленский во время ее визита в Украину

Инна (с латинского «бурный поток»)

На девушек с этим именем родные часто возлагают большие надежды. Им постоянно приходится оправдать ожидания, соответствовать требованиям и превосходить кого-то. На первом месте у них другие люди, а о своих желаниях они совсем забывают. Личная жизнь Надежд редко складывается: в юности у них много поклонников, но в зрелом возрасте они одиноки.

Главная проблема обладательниц этого имени в том, что они постоянно «наступают на одни и те же грабли», принимая необдуманные и поспешные решения. Инны обладают сложным характером, поэтому им зачастую не удается найти общий язык с людьми. Они всегда чем-то недовольны, и это сказывается на их отношениях с близкими и семьей. К тому же, Инны совершенно не умеют идти на компромисс.

Тамара (с древнееврейского «финиковая пальма»)

Обладательницам этого имени совершенно не везет в любви: они часто сталкиваются с изменами возлюбленного. Тамары — редкие собственницы, поэтому предательство переживают очень тяжело. Их первый брак зачастую заканчивается вдовством. А во втором браке они буквально душат своего мужа любовью, а себя — ревностью.

Какие имена не стоит давать девочкам freepik.com

Александра (с греческого «защитница»)

Читайте также: Хлои Кардашьян перенесла операцию на лице: что случилось с телезвездой

Эльвира (с испанского «белая» или с древнегерманского «всеправдивая»)

Александрам часто приходится вести себя «по-мужски»: много работать и решать проблемы всей семьи, а иногда и чужих людей. И это при том, что по своей натуре Александры довольно ленивые. Из-за сложных обстоятельств они не могут заниматься тем, что им нравится. И это делает их жизнь несчастной.

Девушки с этим именем не только сами конфликтуют с окружающими, но еще и ссорят между собой других людей. Поэтому со временем с Эльвирами перестают общаться даже самые близкие родственники. В личной жизни тоже мало кто соглашается терпеть их своеобразный нрав. Из-за тяжелого характера Эльвирам сложно долго удерживаться на одном месте работы, а это приводит к финансовым трудностям.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: