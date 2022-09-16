Астрологический прогноз на субботу

Гороскоп на 17 сентября 2022 года для всех знаков зодиака freepik.com

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2022 года: Овен

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Путешествие сегодня грозит пустой тратой вашего времени. Зато этот день идально подходит для покупки недвижимости или начала строительства дома.

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2022 года: Телец

Сегодня вас могут растроить незапланированые расходы.

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2022 года: Близнецы

Те Близнецы, которые длительное время находятся далеко от дома, сегодня встретятся с семьей после долгой разлуки.

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2022 года: Рак

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Давно назревший имущественный вопрос, скорее всего, будет решен в вашу пользу.

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2022 года: Лев

Ваши близкие уговорят вас пойти в тренажерный зал или заняться спортом.

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2022 года: Дева

Кто-то из членов вашей семьи будет требовать от вас сократить расходы.

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2022 года: Весы

Отсутствие подходящей компании может сделать ваши выходные скучными.

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Большая вероятность неожиданной удачи в виде денежного дохода или подарка.

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2022 года: Стрелец

Старая болезнь, вероятно, вернется и снова начнет вас беспокоить.

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2022 года: Козерог

Большая вероятность столкновения с родителями или другими старешими членами семьи.

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Сегодня вам нужно будет проявить терпение в семейной жизни. Скорее всего, вам придется отправится в незапланированную поездку.

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2022 года: Рыбы

Те, кто занимается розничной торговлей, сегодня смогут продавать свои товары с огромной наценкой.

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