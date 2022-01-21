Тренер назвала самые частые ошибки при выполнении упражнений на пресс

Известный украинский фитнес-тренер и диетолог Марина Боржемская продолжает делиться с подписчиками секретами стройности. Звезда проекта «Зважені та щасливі» в новой публикации в Инстаграм объяснила, что эффективность упражнений на пресс зависит от того, насколько правильно вы их делаете. Ошибки в занятиях приводят к тому, что результат появляется не так быстро или вовсе отсутствует.

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Главные ошибки при выполнении упражнений на пресс

1. Тренировки каждый день . Мышцам необходим отдых. Вы не станете «железным человеком», если будете каждый день таскать гантели. Достаточно заниматься 3 раза в неделю. Тогда мышцы будут успевать восстанавливаться и тренировки будут в радость.

. Мышцам необходим отдых. Вы не станете «железным человеком», если будете каждый день таскать гантели. Достаточно заниматься 3 раза в неделю. Тогда мышцы будут успевать восстанавливаться и тренировки будут в радость. 2. Выполнение однообразных упражнений . Пресс можно проработать не только скручиваниями. Не забывайте прорабатывать косые мышцы и мышцы спины. Главное — делайте это правильно!

. Пресс можно проработать не только скручиваниями. Не забывайте прорабатывать косые мышцы и мышцы спины. Главное — делайте это правильно! 3. «Заламывание» шеи во время скручиваний . Многие пытаются помочь себе, притягивая шею к груди или, наоборот, заламывая ее назад. После нескольких таких подходов вы почувствуете напряжение в шее, так как такое расположение головы, да еще и с нагрузкой, не физиологично. Шея должна находиться в комфортном положении, вы не должны чувствовать ее напряжения во время выполнения упражнения.

. Многие пытаются помочь себе, притягивая шею к груди или, наоборот, заламывая ее назад. После нескольких таких подходов вы почувствуете напряжение в шее, так как такое расположение головы, да еще и с нагрузкой, не физиологично. Шея должна находиться в комфортном положении, вы не должны чувствовать ее напряжения во время выполнения упражнения. 4. Излишний прогиб спины. Когда человек только начинает заниматься спортом, у него еще не укреплены мышцы спины и довольно часто ему нужно тщательно сосредоточиться на том, чтобы во время подхода его спина не прогибалась в пояснице. Опять же: во время выполнения любых упражнений на пресс, вы не должны чувствовать боль или напряжение в области спины. Работает только пресс, другие ощущения говорят о неправильном положении тела.

Боржемская подсказала, как правильно делать пресс дома, назвав самые частые ошибки девушек, которые хотят сбросить лишние сантиметры в талии. Так, по словам тренера «медленный» результат будет, если каждый день делать однообразные упражнения, и при этом делать излишние прогибы спины и «заламывание» шеи.

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