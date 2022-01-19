Что помогает герцогине Кембриджской всегда быть в прекрасной форме

Персональный тренер Майкл Бриго рассказал интервью изданию Express, как обзавестись такой же стройной фигурой как у Кейт Миддлтон. По словам эксперта, спортивное телосложение герцогини Кембриджской сформировалось благодаря силовым тренировкам в спортзале.

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Кроме того, будущая королева обожает активный отдых на природе. Еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете Кейт занималась греблей, плаванием, хоккеем и теннисом.

«Она любит бегать, кататься на лыжах и играть в теннис. Меня не удивит, если в среднем ее пробег составит 10 км или больше», — отметил Бриго.

Кейт Миддлтон сыграла с Эммой Радукану Getty Images

Также королевский эксперт рассекретил, что любимое упражнение Миддлтон — это планка.

«Есть три элемента: базовая планка, боковая планка и парашютист лежа, и все они представляют собой позиции, которые Кейт может удерживать в течение 45 секунд или дольше и повторять каждую из них не менее 10 раз».

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Что касается диеты, то главный секрет жены принца Уильяма — это сбалансированное питание. Еще один эксперт, доктор Шарлотта Нортон, отметила: чтобы иметь фигуру как у Миддлтон, женщинам нужно включить в рацион белки (мясо, рыба, молочные продукты, бобовые и орехи), углеводы (цельнозерновые продукты), липиды (полезные жиры), витамины, минералы и воду. При этом герцогиня может позволить себе немного пиццы, пасты и карри.

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