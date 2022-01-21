С момента свадьбы прошло только 13 месяцев

В начале прошлого года звезда сериала «Спасатели Малибу» и модель журнала Playboy Памела Андерсон ошеломила фанов новостью о том, что накануне Рождества в шестой раз вышла замуж. Эксклюзивные фото с тайной свадьбы с младшим на 13 лет телохранителем Дэном Хейхерстом 54-летняя актриса продала таблоиду Daily Mail.

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Теперь же то же самое издание со ссылкой на источники, близкие к окружению пары, сообщает , что Андерсон подает на развод с Дэном после 13 месяцев супружеской жизни. Документы на расторжение брака знаменитость отнесла на родине в Канаде, куда переехала вместе с мужем сразу после свадьбы.

Но недавно Памела вернулась в Калифорнию, чтобы чаще видеться со своими сыновьями от брака с Томми Ли — 25-летним Брэндоном и 24-летним Диланом. Кроме того, на новых снимках папарацци можно рассмотреть, что на руке актрисы нет обручального кольца.

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Напомним, что у Андерсон было пять супругов. В 1995 году фотомодель сыграла свадьбу с ударником группы Mötley Crüe Томми Ли. Пара распалась через три года. В 2006 году она вышла замуж за рок-музыканта Кида Рока и через год развелась с ним. Затем в 2007 и 2013 годах она дважды выходила замуж за продюсера Рика Соломона. В 2020 году стала женой продюсера Джона Питерса, но через 12 дней рассталась и с ним. Пятым избранником Памелы стал ее личный телохранитель Дэн Хейхерст.

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