Марта Стюарт призналась, что рассталась с оскароносным актером после того, как он сыграл Ганнибала Лектора

Американская ведущая и бизнесвумен Марта Стюарт рассказала о недолгом романе с лауреатом кинопремии «Оскар» Энтони Хопкинсом. На днях 80-летняя знаменитость стала гостьей шоу Эллен ДеДженерес и сыграла с ней в игру двух правд и лжи под названием «Где ложь, Марта?».

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Во время игры одной из «правд» было: «Я встречалась с сэром Энтони Хопкинсом, но рассталась с ним, потому что не могла перестать думать о нем как о Ганнибале Лектере».

Стюарт объяснила, почему фильм «Молчание ягнят» 1991 года, в котором ее звездный возлюбленный сыграл серийного убийцу, испортила их романтические отношения.

«У меня есть большой, страшный дом в штате Мэн, который стоит особняком на сотне акров в лесу, и я даже представить не могла, что возьму туда Энтони Хопкинса. Я не могла, потому что все, о чем я могла думать, это как он ест, понимаете…», — поделилась бизнесвумен.

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