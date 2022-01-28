В чем опасность популярных блюд японской кухни

Боржемская объяснила, в чем польза и вред суши и роллов freepik.com

Эксперт по похудению, диетолог и бывший тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская разместила в Инстаграм новый пост, который посвятила популярных блюдам японской кухни — суши и роллам.

Читайте также: Марина Боржемская назвала продукты, которые можно есть перед сном

Боржемская объяснила, как их употребление влияет на наш организм. По словам специалиста, суши и ролы обладают как полезными, так и очень вредными свойствами.

Марина Боржемская instagram.com/uzelkova.marina

Польза суши и роллов

Марина отметила, что один из основных компонентов, морская рыба, содержит большое количество витаминов и микроэлементов.

В составе водорослей нори есть полезный для организма йод, ретинол, витамины С и Е.

А васаби, имбирь и соевый соус оказывают антисептическое, антибактериальное и иммуностимулирующее действие, благотворно влияют на нервную систему, выступают антиоксидантами и антидепрессантами.

Польза и вред суши и роллов instagram.com/uzelkova.marina

Вред суши и роллов

Боржемская написала, что главная опасность суши — это сырая рыба, которая не всегда хранится по правилам.

Выше названые водоросли нори стают опасными в больших количествах и могут вызвать нарушения в работе щитовидной железы из-за превышения дозы йода.

Соевый соус содержит большое количество соли, которая задерживает жидкость в организме, откладывается на суставах и повышает давление у гипертоников.



Рис, который готовят специально для суши, обрабатывается и теряет некоторые полезные вещества, что также сказывается на фигуре.



Марина добавила, что не стоит есть суши слишком часто, особенно вечером. Ведь это не самое диетическое блюдо.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: