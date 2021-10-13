Певица сняла на видео свою тренировку, которая длилась почти час

Известная украинская исполнительница Надя Дорофеева, которая в прошлом году покинула дуэт «Время и Стекло» и начала сольную карьеру, показала подписчикам, что помогает ей всегда быть стройной.

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На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала 50-минутное видео, где запечатлена ее тренировка с диетологом и фитнес-тренером НинойРадзиевской. Певица продемонстрировала на камеру упражнения для идеальной фигуры — различные варианты наклонов, приседаний, занятий с гантелями и качание пресса. А вы сможете такое повторить?

Смотрите видео тренировки Нади Дорофеевой:

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