Артистка сравнила любимого с сыром.

Украинская певица Надя Дорофеева все чаще публикует романтические фото со своим бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным. В Инстаграме артистка показала, как они сходили на свидание.

Дорофеева и Кацурин сходили в ресторан. Хоть фото с лицами нет, но певица показала их стол. В сториз Нади появилось фото бокала красного вина и кусочка мягкого сыра с лаконичной подписью: "Свидание".

На других фото Дорофеева показала кусочек сыра крупным планом, у которого можно увидеть "глаза".

"Это Миша Кацурин в 2022 году," - пошутила над любимым артистка.

Ранее мы писали, что в сети обсуждают беременность Нади Дорофеевой.