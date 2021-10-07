Худеем со звездой: Тина Кароль показала свою тренировку
Украинская певица продемонстрировала упражнения, которые помогают ей оставаться в прекрасной форме
Популярная украинская исполнительница и бывшая ведущая проекта «Танці з зірками» Тина Кароль сняла на видео свою тренировку. Ролик 36-летняя звезда опубликовала на официальном YouTube-канале.
Читайте также: «Красивая пара»: Боклан обнародовал редкое фото с женойНа кадрах можно увидеть, как Кароль прыгает на скакалке, катается на велосипеде с сыном Вениамином, качает пресс, отжимается, занимается йогой и делает различные упражнения на растяжку в собственном спортзале.
Во время занятий спортом артистка даже успевает отрепетировать исполнение новых песен. Возможно, таким образом Тина тренирует выносливость и дыхание.
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