Украинская певица продемонстрировала упражнения, которые помогают ей оставаться в прекрасной форме

Худеем со звездой: Тина Кароль показала свою тренировку instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница и бывшая ведущая проекта «Танці з зірками» Тина Кароль сняла на видео свою тренировку. Ролик 36-летняя звезда опубликовала на официальном YouTube-канале.

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На кадрах можно увидеть, как Кароль прыгает на скакалке, катается на велосипеде с сыном Вениамином, качает пресс, отжимается, занимается йогой и делает различные упражнения на растяжку в собственном спортзале.

Во время занятий спортом артистка даже успевает отрепетировать исполнение новых песен. Возможно, таким образом Тина тренирует выносливость и дыхание.

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