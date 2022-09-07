Рассматриваем плюсы и минусы обоих напитков

Утром многих интересует вопрос, что лучше выпить, чтобы взбодриться. Традиционно, в первой половине дня многие употребляют кофе, поскольку считают, что только этот напиток несет заряд бодрости и энергии. Но не стоит сбрасывать со счетов чай, который также поможет проснуться и взбодриться. Итак, что лучше бодрит: чай или кофе – расскажет Ivona.

Зеленый чай VC кофе: сравниваем состав

Кофе. В порции кофе объемом 30 мл может содержаться в зависимости от крепости напитка от 40 до 100 мг кофеина. В день человеку можно употреблять не более чем 400 мг кофеина.

В порции кофе объемом 30 мл может содержаться в зависимости от крепости напитка от 40 до 100 мг кофеина. В день человеку можно употреблять не более чем 400 мг кофеина. Зеленый чай. В 240 мл чая содержится всего лишь 30 мг кофеина.

Таким образом, меньшая порция кофе может взбодрить сильнее, чем большая порция чая.

Зеленый чай VC кофе: длительность бодрости

Кофе. Как правило, многие ощущают резкий всплекс бодрости после выпитой чашки кофе, из-за содержащегося в ней кофеина. Также на всплеск влияет и содержание сахара в напитке.

Как правило, многие ощущают резкий всплекс бодрости после выпитой чашки кофе, из-за содержащегося в ней кофеина. Также на всплеск влияет и содержание сахара в напитке. Зеленый чай. После выпитой чашки кофе вы не почувствуете резкого всплеска, а будете становиться бодрее постепенно. Дело в том, что чайный кофеин мягче воздейсвтует на нервную систему человека, чем кофейный. После периода бодрствования происходит плавный спуск.

Зеленый чай unsplash.com

Зеленый чай: стоит ли его пить каждый день

Зеленый чай довольно полезный, поэтому его многие пьют не только, чтобы взбодриться. У этого напитка ряд полезных свойств: он замедляет процессы старения, защищает от сердечных заболеваний, имеет бактерицидное действие. В его составе есть полифенолы, которые предотвращают дегенерацию суставов и помогают при отеках.

Как заваривать зеленый чай?

Чтобы получить максимальную пользу от зеленого чая, его нужно правильно заварить. Чайные листья не стоит заливать кипятком, лучше влить воду, когда чайник почти закипел. Заваривать чай долгое время также не стоит, поскольку через несколько минут в напитке активируются танины – дубильные вещества, которые наносят вред печени.

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