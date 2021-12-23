Облепиховый чай

Ингредиенты

Ягоды облепихи - 100 г

Вода - 0,5 л

Чай - 2-3 ч.л.

Мед - по вкусу

Способ приготовления

Ягоды облепихи промойте. Половину из них измельчите до однородной консистенции с помощью ложки или блендера. Полученное пюре поместите в чайник для заваривания и добавьте заварку. Затем высыпьте оставшееся количество ягод и залейте кипятком. Чтобы чай заварился максимально хорошо, чайник следует плотно закрыть и укутать в теплое полотенце. Настаивайте чай 10–15 минут, после чего, процедив через ситечко, разлейте в чашки. Мед добавьте по вкусу.

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Ингредиенты

Мята - 4 веточки

Зеленый чай - 4 ч.л.

Сахар - 70 г

Вода - 750 мл

Сахар-рафинад - для подачи

Способ приготовления

Листья мяты оборвать с веточек и вместе с сахаром положить в заварочный чайник. Заварку зеленого чая всыпать в другой чайник. В чайник с мятой влить 250 мл кипятка, остальным кипятком залить зеленый чай и дать настояться 4 минуты. Затем зеленый чай через сито перелить к мятному и перемешать.

Чай с кардамоном, корицей и мандарином

Ингредиенты

Чай черный - 1 ч.л.

Кардамон - 3-4 шт.

Корица

Сок мандариновый - 100 мл

Мед - 1 ч.л.

Способ приготовления

В ошпаренный кипятком заварник насыпьте черный чай. Добавьте кардамон и корицу, залейте кипятком. Накройте крышкой и оставьте настаиваться. В это время выжмите сок из мандаринов, доведите его почти до кипения (но не кипятите!). Через сито перелейте в заварник с чаем. Добавьте мед, перемешайте.

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Ингредиенты

Яблоко – 1 шт.

Имбирь – 3 см

Корица – 1 палочка

Шиповник – 3-5 шт.

Вода - 500 мл

Способ приготовления

Очистите корень имбиря от кожицы и отрежьте несколько тоненьких ломтиков. От яблока отрежьте один тоненький кусочек и поместите его вместе с имбирем в чашку. Добавьте палочку корицы и шиповник. Залейте все кипятком и дайте настояться 5-7 минут.

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