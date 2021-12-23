Облепиховый чай 

Ингредиенты

  • Ягоды облепихи - 100 г
  • Вода - 0,5 л
  • Чай - 2-3 ч.л.
  • Мед - по вкусу

Способ приготовления

  1. Ягоды облепихи промойте. Половину из них измельчите до однородной консистенции с помощью ложки или блендера.
  2.  Полученное пюре поместите в чайник для заваривания и добавьте заварку. 
  3. Затем высыпьте оставшееся количество ягод и залейте кипятком. 
  4. Чтобы чай заварился максимально хорошо, чайник следует плотно закрыть и укутать в теплое полотенце. 
  5. Настаивайте чай 10–15 минут, после чего, процедив через ситечко, разлейте в чашки.
  6. Мед добавьте по вкусу.

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Чай по-мароккански

Ингредиенты

  • Мята - 4 веточки
  • Зеленый чай - 4 ч.л.
  • Сахар - 70 г
  • Вода - 750 мл
  • Сахар-рафинад - для подачи

Способ приготовления

  1. Листья мяты оборвать с веточек и вместе с сахаром положить в заварочный чайник.
  2. Заварку зеленого чая всыпать в другой чайник.
  3.  В чайник с мятой влить 250 мл кипятка, остальным кипятком залить зеленый чай и дать настояться 4 минуты.  
  4. Затем зеленый чай через сито перелить к мятному и перемешать.

Чай с кардамоном, корицей и мандарином 

Ингредиенты

  • Чай черный - 1 ч.л.
  • Кардамон - 3-4 шт.
  • Корица
  • Сок мандариновый - 100 мл
  • Мед - 1 ч.л.

Способ приготовления

  1. В ошпаренный кипятком заварник насыпьте черный чай. 
  2. Добавьте кардамон и корицу, залейте кипятком. Накройте крышкой и оставьте настаиваться. 
  3. В это время выжмите сок из мандаринов, доведите его почти до кипения (но не кипятите!). 
  4. Через сито перелейте в заварник с чаем. Добавьте мед, перемешайте.

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Имбирный чай с яблоком

Ингредиенты

  • Яблоко – 1 шт.
  • Имбирь – 3 см
  • Корица – 1 палочка
  • Шиповник – 3-5 шт.
  • Вода - 500 мл

Способ приготовления

  1. Очистите корень имбиря от кожицы и отрежьте несколько тоненьких ломтиков.
  2. От яблока отрежьте один тоненький кусочек и поместите его вместе с имбирем в чашку.
  3. Добавьте палочку корицы и шиповник.
  4. Залейте все кипятком и дайте настояться 5-7 минут.

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