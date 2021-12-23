Вкусный чай для зимнего вечера: ТОП-4 рецепта
Облепиховый чай
Ингредиенты
- Ягоды облепихи - 100 г
- Вода - 0,5 л
- Чай - 2-3 ч.л.
- Мед - по вкусу
Способ приготовления
- Ягоды облепихи промойте. Половину из них измельчите до однородной консистенции с помощью ложки или блендера.
- Полученное пюре поместите в чайник для заваривания и добавьте заварку.
- Затем высыпьте оставшееся количество ягод и залейте кипятком.
- Чтобы чай заварился максимально хорошо, чайник следует плотно закрыть и укутать в теплое полотенце.
- Настаивайте чай 10–15 минут, после чего, процедив через ситечко, разлейте в чашки.
- Мед добавьте по вкусу.
Чай по-мароккански
Ингредиенты
- Мята - 4 веточки
- Зеленый чай - 4 ч.л.
- Сахар - 70 г
- Вода - 750 мл
- Сахар-рафинад - для подачи
Способ приготовления
- Листья мяты оборвать с веточек и вместе с сахаром положить в заварочный чайник.
- Заварку зеленого чая всыпать в другой чайник.
- В чайник с мятой влить 250 мл кипятка, остальным кипятком залить зеленый чай и дать настояться 4 минуты.
- Затем зеленый чай через сито перелить к мятному и перемешать.
Чай с кардамоном, корицей и мандарином
Ингредиенты
- Чай черный - 1 ч.л.
- Кардамон - 3-4 шт.
- Корица
- Сок мандариновый - 100 мл
- Мед - 1 ч.л.
Способ приготовления
- В ошпаренный кипятком заварник насыпьте черный чай.
- Добавьте кардамон и корицу, залейте кипятком. Накройте крышкой и оставьте настаиваться.
- В это время выжмите сок из мандаринов, доведите его почти до кипения (но не кипятите!).
- Через сито перелейте в заварник с чаем. Добавьте мед, перемешайте.
Имбирный чай с яблоком
Ингредиенты
- Яблоко – 1 шт.
- Имбирь – 3 см
- Корица – 1 палочка
- Шиповник – 3-5 шт.
- Вода - 500 мл
Способ приготовления
- Очистите корень имбиря от кожицы и отрежьте несколько тоненьких ломтиков.
- От яблока отрежьте один тоненький кусочек и поместите его вместе с имбирем в чашку.
- Добавьте палочку корицы и шиповник.
- Залейте все кипятком и дайте настояться 5-7 минут.
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