Взимку завжди хочеться чого-небудь гаряченького та смачненького. Пропонуємо рецепти імбирного печива та капучино.

Класичне імбирне печиво

200 г борошна

100 г вершкового масла

100 г коричневого цукру

1 яйце

1 ст. л. рідкого меду

1 ½ ч. л. соди

1 ч. л. кориці

2 ч. л. імбирного порошку

3-4 зірочки гвоздики

насіння з кількох коробочок кардамону

Приготування

1. Маслу попередньо дайте розм'якнути. Борошно просійте. Спеції подрібніть у ступці або в кавомолці.

2. Масло з цукром розітріть за допомогою міксера до кремової текстури. Вибийте в неї яйце і введіть мед. Збийте міксером до консистенції пишного крему.

3. В окремій посудині змішайте спеції, борошно та соду. Додайте до масляно-медової маси та ретельно вимішайте міксером.

4.Тісто має вийти м’яким і липким. Розділіть його на 4 рівні частини, сформуйте з кожної кульку і загорніть у харчову плівку. Покладіть у холодильник на 2 години або в морозильну камеру на 20 хвилин.

пресс служба

5. Застеліть пергамент і щедро посипте борошном. Розкатайте на ньому кожну кульку тіста у формі пряника. Можете витиснути улюблену форму для печива.

6. Деко змастіть маслом і перекладіть на нього печиво догори пергаментом, який акуратно після цього зніміть.

7. Розігрійте духову шафу до 180°С та випікайте 10 хвилин. А краще оберіть автоматичну програму випікання печива – духова шафа Gorenje здатна сама приготувати понад 80 рецептів, що ідеально підходить для початківців. Потрібно лише вибрати тип страви та її вагу й натиснути кнопку: про час, температуру та роботу нагрівачів подбає духова шафа.

Врахуйте, що свіже імбирне печиво виходить м’яким, а коли охолоне – стає більш сухим і хрустким.

Впевнені, воно смакуватиме і вам, і вашій родині. Тоді при наступній випічці збільште порції інгредієнтів, щоб спекти більше печива. Відповідно, збільште і кількість складників для імбирного капучино – рецепт розрахований на 1 порцію.

Рецепт імбирного капучино

молоко – 50 мл;

свіжий корінь імбиру;

мед – 1 ст. л.;

свіжозварена кава – 100 мл.

пресс служба

Приготування

1. В молоко натріть корінь імбиру – невеличкий шматок і доведіть до кипіння. Дати настоятися 5 хвилин, доведіть до кипіння ще раз.

2. Процідіть, додайте мед і перемішайте. Приготуйте каву в автоматичній кавоварці та спіньте в ній молоко для капучино за допомогою функції Steam.

3. Вилийте цю імбирну пухку хмарину в каву. Цей напій не лише тонізує, а й підлікує горло.

Довідкова інформація:

Gorenje - великий виробник великої та дрібної побутової техніки, представлений у 90 країнах світу. Дизайн - частина філософії компанії. Компанія має 57 років досвіду в промисловому дизайні. 20 років успішної співпраці з дизайнерами зі світовим іменем: Pininfarina; Ora ïto, Карім Рашид; Старк. У 2020 році компанія відсвяткувала 70-річний ювілей. Понад 9000 співробітників у 5 найбільших виробничих компаніях у галузі гуртової торгівлі в Південно-Східній Європі. Gorenje отримує нагороду Red Dot протягом 10 років поспіль за чудовий інноваційний дизайн виробів