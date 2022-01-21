Рецепт класичного імбирного печива та імбирного капучино від Gorenje PR
Класичне імбирне печиво
- 200 г борошна
- 100 г вершкового масла
- 100 г коричневого цукру
- 1 яйце
- 1 ст. л. рідкого меду
- 1 ½ ч. л. соди
- 1 ч. л. кориці
- 2 ч. л. імбирного порошку
- 3-4 зірочки гвоздики
- насіння з кількох коробочок кардамону
Приготування
1. Маслу попередньо дайте розм'якнути. Борошно просійте. Спеції подрібніть у ступці або в кавомолці.
2. Масло з цукром розітріть за допомогою міксера до кремової текстури. Вибийте в неї яйце і введіть мед. Збийте міксером до консистенції пишного крему.
3. В окремій посудині змішайте спеції, борошно та соду. Додайте до масляно-медової маси та ретельно вимішайте міксером.
4.Тісто має вийти м’яким і липким. Розділіть його на 4 рівні частини, сформуйте з кожної кульку і загорніть у харчову плівку. Покладіть у холодильник на 2 години або в морозильну камеру на 20 хвилин.
5. Застеліть пергамент і щедро посипте борошном. Розкатайте на ньому кожну кульку тіста у формі пряника. Можете витиснути улюблену форму для печива.
6. Деко змастіть маслом і перекладіть на нього печиво догори пергаментом, який акуратно після цього зніміть.
7. Розігрійте духову шафу до 180°С та випікайте 10 хвилин. А краще оберіть автоматичну програму випікання печива – духова шафа Gorenje здатна сама приготувати понад 80 рецептів, що ідеально підходить для початківців. Потрібно лише вибрати тип страви та її вагу й натиснути кнопку: про час, температуру та роботу нагрівачів подбає духова шафа.
Врахуйте, що свіже імбирне печиво виходить м’яким, а коли охолоне – стає більш сухим і хрустким.
Впевнені, воно смакуватиме і вам, і вашій родині. Тоді при наступній випічці збільште порції інгредієнтів, щоб спекти більше печива. Відповідно, збільште і кількість складників для імбирного капучино – рецепт розрахований на 1 порцію.
Рецепт імбирного капучино
- молоко – 50 мл;
- свіжий корінь імбиру;
- мед – 1 ст. л.;
- свіжозварена кава – 100 мл.
Приготування
1. В молоко натріть корінь імбиру – невеличкий шматок і доведіть до кипіння. Дати настоятися 5 хвилин, доведіть до кипіння ще раз.
2. Процідіть, додайте мед і перемішайте. Приготуйте каву в автоматичній кавоварці та спіньте в ній молоко для капучино за допомогою функції Steam.
3. Вилийте цю імбирну пухку хмарину в каву. Цей напій не лише тонізує, а й підлікує горло.
Довідкова інформація:
Gorenje - великий виробник великої та дрібної побутової техніки, представлений у 90 країнах світу. Дизайн - частина філософії компанії. Компанія має 57 років досвіду в промисловому дизайні. 20 років успішної співпраці з дизайнерами зі світовим іменем: Pininfarina; Ora ïto, Карім Рашид; Старк. У 2020 році компанія відсвяткувала 70-річний ювілей. Понад 9000 співробітників у 5 найбільших виробничих компаніях у галузі гуртової торгівлі в Південно-Східній Європі. Gorenje отримує нагороду Red Dot протягом 10 років поспіль за чудовий інноваційний дизайн виробів