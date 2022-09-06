Заботимся о суставах: почему стоит употреблять желатин
Чем полезен и вреден желатин?
Желатин – не является популярным продуктом у ведущих здоровый образ людей, чаще его используют во время приготовления десертов и холодца. Однако не стоит упускать момент, что желатин очень полезен для сусутавов и костей. В чем польза желатина, как его употреблять и кому стоит от него отказаться – читай в нашем материале.
Желатин: что это такое и в чем польза
Желатин – это белковый продукт животного происхождения, желейное вещество, фибрилярный белок соединяющей ткани животных.
У желатина масса полезных свойств:
- Лизин – вещество, которое помогает укрепить скелет и полезно для костей
- Коллаген помогает сделать суставы более подвижными и снять боль. Хорошо помогает пациентам с остеоартрозом и пожилых людей, ведь коллагена в организме с каждым годом становится все меньше и меньше. Коллаген также помогает оставаться здоровой и молодой коже и нормализирует работу слизистой оболочки желудка.
- Аминокислоты. В состав желатина входят 18 аминокислот. Благодаря им в организме нормализуется уровень глюкозы, улучшается работа сердечных мышц, ускоряется обмен веществ, улучшается сон и состояние ногтей и волос.
Как употреблять порошковый желатин? Нужно растворить 2 чайные ложки порошка в стакане теплой воды. Через 15 минут выпейте смесь.
Вред желатина: кому не стоит употреблять
Несмотря на все плюсы, у желатина есть несколько отрицательных черт, которые стоит учесть:
- Тем, у кого тромбы и густая кровь, не стоит есть блюда с желатином часто, поскольку желатин может еще сильнее загустить кровь.
- Тем, у кого камни в почках и желчном пузыре, не стоит употреблять желатин, чтобы не ухудшить состояние.
- Тем, у кого случаются запоры и геморрой, также стоит исключить желатин из рациона.
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