Как питаться во время войны: советы
Сбалансированно питаться в условиях войны крайне сложно
Правильное питание в условиях войны практически невозможно, но важно употреблять продукты, которые позволят почувствовать насыщение и дадут организму нужные микроэлементы. О том, что должно быть в рационе во время войны рассказали в Центре общественного здоровья Украины.
Какими продуктами стоит запастись?
В ЦОЗ рассказали, какими продуктами стоит запастись. Рекомендуется сделать запас продуктов длительного хранения. Что это может быть:
- Готовые к употреблению мясные или рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, ягоды
- Батончики (белковые, злаковые, фруктовые)
- Хлопья, гранола, хлебцы
- Арахисовое масло
- Сушеные фрукты, ягоды
- Консервированные соки
- Пастеризованное молоко
- Орехи
- Детское питание (при необходимости).
Этими продуктами следует запастись, даже если у вас есть возможность готовить горячую еду.
Что нельзя есть:
- Продукты, которые хранятся принизких температурах в холодильнике, при отсутствии электроснабжения.
- Не потребляйте любую загрязненную пищу, а также ту, которая была при комнатной температуре в течение двух часов или больше, или же имеет необычный запах, цвет или текстуру.
- Не ешьте консервы из ржавых и вздутых банок, даже если продукт внутри выглядит неиспорченным.
Как сбалансирвать питание во время войны: совет диетолога
Диетолог Ольга Безуглая рассказала, как можно сбалансировать питание во время войны, какие продукты стоит по возможности добавить в рацион.
- Углеводы – самый доступный источник энергии, однако употреблять в пищу только их – неправильно. Если вы будете потреблять продукты одной группы, насыщение будет меньше. Поэтому угеводы стоит разбавить белками, жирами и овощами.
- Углеводы содержатся в крупах, крахмалистых овощах, макаронах, хлебе.
- Источники белка – мясо, сыр, яйца, либо мясные и рыбные консервы. Альтернатива – растительный белок (бобовые, чечевица и фасоль).
- Клетчатка содержится в белокачанной капусте, квашеных или консервированных овощах. Кстати, сухая морская капуста – отличный источник йода, ее можно добавлять в салаты.
- Для получения большего количества энергии добавляйте в рацион жиры. Жиры содержатся в авокадо, оливках, орехах, растительном масле, семенах и сале.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Военные рецепты: ТОП простых, но вкусных блюд
- Что приготовить из рыбных консервов: три отличных рецепта