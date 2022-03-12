Сбалансированно питаться в условиях войны крайне сложно

Как питаться во время войны: своеты unsplash.com

Правильное питание в условиях войны практически невозможно, но важно употреблять продукты, которые позволят почувствовать насыщение и дадут организму нужные микроэлементы. О том, что должно быть в рационе во время войны рассказали в Центре общественного здоровья Украины.

Какими продуктами стоит запастись?

В ЦОЗ рассказали, какими продуктами стоит запастись. Рекомендуется сделать запас продуктов длительного хранения. Что это может быть:

Готовые к употреблению мясные или рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, ягоды

Батончики (белковые, злаковые, фруктовые)

Хлопья, гранола, хлебцы

Арахисовое масло

Сушеные фрукты, ягоды

Консервированные соки

Пастеризованное молоко

Орехи

Детское питание (при необходимости).

Этими продуктами следует запастись, даже если у вас есть возможность готовить горячую еду.

Что нельзя есть:

Продукты, которые хранятся принизких температурах в холодильнике, при отсутствии электроснабжения.

Не потребляйте любую загрязненную пищу, а также ту, которая была при комнатной температуре в течение двух часов или больше, или же имеет необычный запах, цвет или текстуру.

Не ешьте консервы из ржавых и вздутых банок, даже если продукт внутри выглядит неиспорченным.

Как сбалансирвать питание во время войны: совет диетолога

Диетолог Ольга Безуглая рассказала, как можно сбалансировать питание во время войны, какие продукты стоит по возможности добавить в рацион.

Углеводы – самый доступный источник энергии, однако употреблять в пищу только их – неправильно. Если вы будете потреблять продукты одной группы, насыщение будет меньше. Поэтому угеводы стоит разбавить белками, жирами и овощами.

Углеводы содержатся в крупах, крахмалистых овощах, макаронах, хлебе.

Источники белка – мясо, сыр, яйца, либо мясные и рыбные консервы. Альтернатива – растительный белок (бобовые, чечевица и фасоль).

Клетчатка содержится в белокачанной капусте, квашеных или консервированных овощах. Кстати, сухая морская капуста – отличный источник йода, ее можно добавлять в салаты.

Для получения большего количества энергии добавляйте в рацион жиры. Жиры содержатся в авокадо, оливках, орехах, растительном масле, семенах и сале.

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