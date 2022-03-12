Правильное питание в условиях войны практически невозможно, но важно употреблять продукты, которые позволят почувствовать насыщение и дадут организму нужные микроэлементы. О том, что должно быть в рационе во время войны рассказали в Центре общественного здоровья Украины.

Какими продуктами стоит запастись?

В ЦОЗ рассказали, какими продуктами стоит запастись. Рекомендуется сделать запас продуктов длительного хранения. Что это может быть:

  • Готовые к употреблению мясные или рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, ягоды
  • Батончики (белковые, злаковые, фруктовые)
  • Хлопья, гранола, хлебцы
  • Арахисовое масло
  • Сушеные фрукты, ягоды
  • Консервированные соки
  • Пастеризованное молоко
  • Орехи
  • Детское питание (при необходимости).

Этими продуктами следует запастись, даже если у вас есть возможность готовить горячую еду.

Что нельзя есть:

  • Продукты, которые хранятся принизких температурах в холодильнике, при отсутствии электроснабжения.
  • Не потребляйте любую загрязненную пищу, а также ту, которая была при комнатной температуре в течение двух часов или больше, или же имеет необычный запах, цвет или текстуру.
  • Не ешьте консервы из ржавых и вздутых банок, даже если продукт внутри выглядит неиспорченным.

Как сбалансирвать питание во время войны: совет диетолога

Диетолог Ольга Безуглая рассказала, как можно сбалансировать питание во время войны, какие продукты стоит по возможности добавить в рацион.

  • Углеводы – самый доступный источник энергии, однако употреблять в пищу только их – неправильно. Если вы будете потреблять продукты одной группы, насыщение будет меньше. Поэтому угеводы стоит разбавить белками, жирами и овощами.
  • Углеводы содержатся в крупах, крахмалистых овощах, макаронах, хлебе.
  • Источники белка – мясо, сыр, яйца, либо мясные и рыбные консервы. Альтернатива – растительный белок (бобовые, чечевица и фасоль).
  • Клетчатка содержится в белокачанной капусте, квашеных или консервированных овощах. Кстати, сухая морская капуста – отличный источник йода, ее можно добавлять в салаты.
  • Для получения большего количества энергии добавляйте в рацион жиры. Жиры содержатся в авокадо, оливках, орехах, растительном масле, семенах и сале.

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