Лепёшки на кефире с сыром 

  • Мука — 150 г
  • Сода — ¼ ч.л.
  • Соль — щепотка
  • Вода — 30 мл
  • Кефир — 30 мл
  • Сыр твердый — 30 г
  • Сыр бри — 30 г
  • Помидор — 1 шт
  • Зелень — 1 пучок

Приготовление

  1. Смешайте муку, соду и соль.
  2. Добавьте 30 грамм воды и замесите тесто.
  3. Добавьте кефир и продолжите замешивать.
  4. При необходимости добавьте воды, но не переборщите, тесто должно быть эластичным, но не липнуть к рукам.
  5. Оставьте тесто на 15 минут.
  6. Разделите тесто на 2 части.
  7. Раскатайте тесто. На одну часть выложите твердый сыр и сыр бри, измельченную зелень, а также помидор.
  8. Сверху накройте вторым пластом теста. Прижмите края пальцами. 
  9. Обжаривайте лепешку по 2-3 минуты с каждой стороны.
  10. Смажьте лепешку сливочным маслом.

Как приготовить ореховую пасту 

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  • Сливочное масло 100 г
  • Грецкие орехи 50 г
  • Сахарная пудра 1 ч. л.
  • Корица 1 ч. л.
  • Соль 1 щеп.

Приготовление 

  1. В размягченное сливочное масло добавьте молотую корицу, сахарную пудру и щепотку соли. Тщательно перетрите массу ложкой до однородности. 
  2. Грецкие орехи пересыпьте в чашу блендера и измельчите до масляной крошки. Подойдет мясорубка или ступка с пестиком.
  3. Соедините ореховую крошку с масляной основой и хорошенько перемешайте. Храните в холодильнике около месяца.

Овсяные маффины 

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  • Хлопья овсяные - 1 стакан
  • Мука - 3/4 стакана
  • Разрыхлитель - 1 ч.л.
  • Сода - 1/2 ч.л.
  • Клюква - 100 г
  • Молоко - 4 ст.л.
  • Сахар - 2 ст.л.
  • Масло - 2 ст.л.
  • Яйцо - 2 шт.
  • Корица - по вкусу

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 200 С. Смазать маслом формы для маффинов.
  2. Смешать овсяные хлопья быстрого приготовления, муку, сахар, корицу, разрыхлитель и соду.
  3. Отдельно перемешать молоко, масло и яйца. Соединить обе смеси, добавить присыпанную мукой клюкву. 
  4. Наполнить формы для маффинов тестом. Выпекать 20 минут или пока не станут золотисто-коричневыми. 

Домашняя нуга с орехами 

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  • Миндаль - 450–500 г
  • Фундук - 100–150 г
  • Мед - 300–350 г
  • Яйцо - 3–4 шт.
  • Сахар - 200–250 г

Способ приготовления

  1. Предварительно обжаренный миндаль крупно порубите. Важно не пережарить орехи, поэтому мешать во время жарки нужно непрерывно, чтобы получилось равномерно и без пережаренных боков.
  2. Яичные белки взбейте в пену. Мед разогрейте в кастрюльке, чтобы стал жидким, закипел. Важно довести его до кипения на малом огне, чтобы выпарить лишнюю влагу.
  3. К разогретому меду добавьте сахар и проварите. В молотый миндаль добавьте взбитый яичный белок и смешайте с медово-сахарной массой, на малом огне. Проварите.
  4. Часть миндаля добавьте целиком. Фундук порубите на половинки, четвертинки и тоже добавьте в смесь. Готовую смесь выложите в форму с антипригарным покрытием. Хорошенько утрамбуйте, дайте остыть и отправьте в холодильник на неделю.
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