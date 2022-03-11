Военные рецепты: ТОП простых, но вкусных блюд
Нуга, овсяные маффины, ореховая паста и лепешки с сыром - все это вы сможете приготовить из самых простых продуктов.
Лепёшки на кефире с сыром
- Мука — 150 г
- Сода — ¼ ч.л.
- Соль — щепотка
- Вода — 30 мл
- Кефир — 30 мл
- Сыр твердый — 30 г
- Сыр бри — 30 г
- Помидор — 1 шт
- Зелень — 1 пучок
Приготовление
- Смешайте муку, соду и соль.
- Добавьте 30 грамм воды и замесите тесто.
- Добавьте кефир и продолжите замешивать.
- При необходимости добавьте воды, но не переборщите, тесто должно быть эластичным, но не липнуть к рукам.
- Оставьте тесто на 15 минут.
- Разделите тесто на 2 части.
- Раскатайте тесто. На одну часть выложите твердый сыр и сыр бри, измельченную зелень, а также помидор.
- Сверху накройте вторым пластом теста. Прижмите края пальцами.
- Обжаривайте лепешку по 2-3 минуты с каждой стороны.
- Смажьте лепешку сливочным маслом.
Как приготовить ореховую пасту
- Сливочное масло 100 г
- Грецкие орехи 50 г
- Сахарная пудра 1 ч. л.
- Корица 1 ч. л.
- Соль 1 щеп.
Приготовление
- В размягченное сливочное масло добавьте молотую корицу, сахарную пудру и щепотку соли. Тщательно перетрите массу ложкой до однородности.
- Грецкие орехи пересыпьте в чашу блендера и измельчите до масляной крошки. Подойдет мясорубка или ступка с пестиком.
- Соедините ореховую крошку с масляной основой и хорошенько перемешайте. Храните в холодильнике около месяца.
Овсяные маффины
- Хлопья овсяные - 1 стакан
- Мука - 3/4 стакана
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Сода - 1/2 ч.л.
- Клюква - 100 г
- Молоко - 4 ст.л.
- Сахар - 2 ст.л.
- Масло - 2 ст.л.
- Яйцо - 2 шт.
- Корица - по вкусу
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 200 С. Смазать маслом формы для маффинов.
- Смешать овсяные хлопья быстрого приготовления, муку, сахар, корицу, разрыхлитель и соду.
- Отдельно перемешать молоко, масло и яйца. Соединить обе смеси, добавить присыпанную мукой клюкву.
- Наполнить формы для маффинов тестом. Выпекать 20 минут или пока не станут золотисто-коричневыми.
Домашняя нуга с орехами
- Миндаль - 450–500 г
- Фундук - 100–150 г
- Мед - 300–350 г
- Яйцо - 3–4 шт.
- Сахар - 200–250 г
Способ приготовления
- Предварительно обжаренный миндаль крупно порубите. Важно не пережарить орехи, поэтому мешать во время жарки нужно непрерывно, чтобы получилось равномерно и без пережаренных боков.
- Яичные белки взбейте в пену. Мед разогрейте в кастрюльке, чтобы стал жидким, закипел. Важно довести его до кипения на малом огне, чтобы выпарить лишнюю влагу.
- К разогретому меду добавьте сахар и проварите. В молотый миндаль добавьте взбитый яичный белок и смешайте с медово-сахарной массой, на малом огне. Проварите.
- Часть миндаля добавьте целиком. Фундук порубите на половинки, четвертинки и тоже добавьте в смесь. Готовую смесь выложите в форму с антипригарным покрытием. Хорошенько утрамбуйте, дайте остыть и отправьте в холодильник на неделю.