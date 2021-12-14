Солистка KAZKA сбросила около 20 килограмм во время участия в «Танцях з зірками»

Зарицкая рассекретила, как питается, чтобы сохранить похудевшую на 20 кг фигуру instagram.com/kazka.band

Вокалистка одной из самых популярных в Украине музыкальных коллективов KAZKA, певица Александра Зарицкая никак не может налюбоваться похудевшей фигурой. Артистке удалось сбросить почти 20 килограмм лишнего веса во время участия в «Танцях з зірками 2021».

Читайте также: «Жалко и противно»: Димопулос раскритиковала продолжение «Секса в большом городе»

Чтобы сохранить стройность, Александра даже готова отказаться от любимых продуктов и все свое свободное время посвящать занятиям по танцам. Об этом девушка рассказала подписчикам в Инстаграм-сторис.

По словам Зарицкой, она больше не ест сахар, хлеб, мясо, молоко и разные снеки. Певица призналась, что на танцы у нее пока нет времени, но она уже соскучилась по репетициям.

Александра Зарицкая похудела на 20 кг instagram.com/kazka.band

Вам будет интересно прочитать на Ivona: