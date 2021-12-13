73-летний отец Дэвида Бекхэма сыграл свадьбу с миллионершей
Футболист выступил в роли шафера
Отец бывшего игрока сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма, 73-летний монтажник кухонь Тед Бекхэм сыграл свадьбу со своей возлюбленной. Второй супругой мужчины стала юрист-миллионер и профессор Честерского университета Хилари Мередит.
По сообщениям западных СМИ, скромная свадебная церемонии состоялась 11 декабря в Мидл-Темпле, что является частью центрального района Лондона.
Читайте также: «Мисс Вселенная-2021»: кто победил в конкурсе красотыТакже на церемонии была замечена сестра Дэвида, 49-летняя Джоанна Луиза и ее бойфренд Кевин Бриггс.
Отметим, что бывший футболист на свадьбе отца исполнил роль его шафера.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: