Футболист выступил в роли шафера

Отец бывшего игрока сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма, 73-летний монтажник кухонь Тед Бекхэм сыграл свадьбу со своей возлюбленной. Второй супругой мужчины стала юрист-миллионер и профессор Честерского университета Хилари Мередит.

По сообщениям западных СМИ, скромная свадебная церемонии состоялась 11 декабря в Мидл-Темпле, что является частью центрального района Лондона.

Хилари Мередит и Тед Бекхэм ©twitter.com/HMhelpforforces

На бракосочетании Теда и Хилари присутствовали Дэвид Бекхэм, его супруга Виктория и их трое детей — Ромео, Круз и Харпер. А вот Бруклин не смог прилететь из Америки, чтобы лично поздравить дедушку.

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Также на церемонии была замечена сестра Дэвида, 49-летняя Джоанна Луиза и ее бойфренд Кевин Бриггс.

Отметим, что бывший футболист на свадьбе отца исполнил роль его шафера.

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