Украинская певица рассказала о своем питании перед новогодними праздниками

Как привести себя в форму перед Новым годом: советы от Насти Каменских instagram.com/kamenskux

Популярная украинская исполнительница и звездный детектив шоу «Маска» Настя Каменских часто делиться с читателями в Инстаграм секретами своего рациона.

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На этот раз звезда решила рассказать, как приводит свою фигуру в порядок перед празднованием Нового года, и дать несколько советам подписчицам. По словам певицы, главное правило похудения — нельзя голодать и резко урезать рацион.

Сладкоежкам Настя предлагает заменить конфеты и тортики на полезные фрукты. Но даже их нужно есть в меру, чтобы не перебрать с калориями. Так, как фрукты тоже содержать сахар, их нужно употреблять в первой половине дня (максимум до 16:00).

Знаменитость советует не пропускать приемы пищи. Ужинать нужно за 3-4 часа до сна. Поэтому правило «не есть после 18 часов» действует только для тех, кто ложиться спать в 21:00 или 22:00.

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Каменских добавила, что в ресторанах обычно еда намного калорийнее, поэтому лучше чаще есть дома. «Я сама обожаю куда-то выбраться, но в заведениях пища чаще калорийнее, жирнее, слаще. Или не стесняйтесь спрашивать технологичную карту блюд, где указана их пищевая ценность», — написала Настя.

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