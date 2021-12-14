Экс-«ВИА Гра» заявила, что героини сериала «И просто так» постарели, но не поумнели

На прошлой неделе на стриминговом сервисе HBO Max состоялась премьера первых двух серий продолжения культового сериала «Секс в большом городе», который теперь выходит под названием «И просто так».

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Из украинских звезд первые серии уже удалось посмотреть бывшей участницы «ВИА Гры» и победительнице «Танців з зірками 2020» Санте Димопулос. На своей странице в Инстаграм артистка раскритиковала сценаристов сериала.

Санта заявила, что яркий сериал испортили тем, что уже с первых минут поднимаются «печальные» темы. В сюжете даже появляется смерть.

«После просмотра возникает желание стереть себе память и оставить все, как было до: яркий сериал про классных, молодых и успешных, в гармонии с собой фантастической четверки, которые про «быть» а не «казаться». Самые первые минуты погружают зрителя в печаль. Героини обсуждают возрастные изменения и старость. Постепенно подключаются излюбленные темы расизма, феминизма, жизнь ЛГБТ сообщества и борьбы за чьи-нибудь права. Все это хорошенько приправлено пошлостью. А затем, как гром среди ясного неба, в сюжете появляется смерть», — написала Санта.

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Кроме того, Димопулос добавила, у главных героинь нет духовного и интеллектуального развития. Их жизнь кажется совершенно пустой. Певица отметила, что исполнительница роли Саманты Ким Кэттролл сделала правильное решение, отказавшись от съемок.

«За 10 лет героини постарели, но не поумнели... Духовного и интеллектуального развития не произошло. Раньше мы восхищались их стилем в одежде, легкостью, честностью, умением дружить, веселиться. Это было о чем-то настоящем, о классной женской энергетике в разных ее ролях и ипостасях. А сейчас жизнь героинь, по-американски совершенна, кажется пустой. Миранда из умной деловой женщины превратилась в истеричную, странную тетку с алкогольной зависимостью, которая несет ахинею совершенно не к месту. Керри, которая больше не ведет популярную колонку в культовом журнале, а жалко пытается встроится в современный мир с подкастом про секс. Шарлотта, которая все время рыдает, говорить глупости и пытается сделать своих дочек похожими на себя. Спасибо Саманте, которая отказалась от участия в этом, тем самым спаслась от жалкого вида, натянутых, фальшивых диалогов и разочарованных взглядов своих зрителей».

В конце своего отзыва Санта заявила, что создателям «Секса в большом городе» нужно было вовремя остановиться.

«Как же важно, уметь остановиться вовремя, не высасывая то, что прежним уже никогда не будет. Как бы сценаристы не старались молодиться и вводить в норму разговоры о прилюдной мастурбации и секс своего ребенка в родительском доме — все это смотрится жалко, и даже немного противно…», — подытожила Димопулос.

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