Узнайте, представительница какой страны получила титул

«Мисс Вселенная-2021»: Кто победил в конкурсе красоты Getty Images

В ночь с 12-го на 13 декабря в израильском городе Эйлат состоялся финал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2021», во время которого объявили новую обладательницу титула.

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Прошлогодняя победительница из Мексики Андреа Меза передала корону представительнице Индии. 21-летняя девушка принесла третью победу своей стране на «Мисс Вселенная».

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Первой вице-мисс стала участница из Парагвая, 22-летняя. А титул второй вице-мисс достался красотке из ЮАР, 24-летней. В ТОП-5 также вошли 27-летняя колумбийкаи 26–летняя филиппинка

Представительница Украины, 27-летняя Анна Неплях не смогла пробиться в ТОП-16 самых красивых участниц конкурса «Мисс Вселенная».

Смотрите видео объявления имени победительницы «Мисс Вселенная-2021»:

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