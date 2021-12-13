«Мисс Вселенная-2021»: кто победил в конкурсе красоты
Узнайте, представительница какой страны получила титул
В ночь с 12-го на 13 декабря в израильском городе Эйлат состоялся финал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2021», во время которого объявили новую обладательницу титула.
Читайте также: «Мисс Украина-Вселенная»: как сейчас выглядят все победительницы конкурсаПрошлогодняя победительница из Мексики Андреа Меза передала корону представительнице Индии Харнааз Сандху. 21-летняя девушка принесла третью победу своей стране на «Мисс Вселенная».
Читайте также: Как постарели актеры из наших любимых сериаловПервой вице-мисс стала участница из Парагвая, 22-летняя Надя Феррейра. А титул второй вице-мисс достался красотке из ЮАР, 24-летней Лалеле Мсване. В ТОП-5 также вошли 27-летняя колумбийка Валерия Айос и 26–летняя филиппинка Беатрис Гомес.
Представительница Украины, 27-летняя Анна Неплях не смогла пробиться в ТОП-16 самых красивых участниц конкурса «Мисс Вселенная».
Смотрите видео объявления имени победительницы «Мисс Вселенная-2021»:
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