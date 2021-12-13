Каким известных людям не удалось побороть COVID-19

Кто из знаменитостей в 2021 году умер от коронавируса ©instagram.com/juliavmenshova, Getty Images

Коронавирусная инфекция и осложнения после нее стали причиной смерти многих людей по всему миру. Среди них были известные актеры, музыканты, модельеры и политики. Вспоминаем знаменитостей, чьи жизни в 2021 году унесла пандемия COVID-19.

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83-летний украинский политик Александр Омельченко, который в 1999-2006 годах занимал должность мэра Киева, умер 25 ноября через неделю после госпитализации с COVID-19.

Нина Русланова

Советская и российская актриса родом из Украины ушла из жизни в возрасте 75 лет после продолжительной болезни на фоне COVID-19.

Нина Русланова kinoteatr.ru

Валерий Гаркалин

Российский актер Валерий Гаркалин скончался 20 ноября. У 67-летнего артиста была алкогольная зависимость и сердечная недостаточность, что и помешало ему победить болезнь. Не спасла даже вакцинация.

Валерий Гаркалин kinoteatr.ru

Алексей Колесник

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30 октября не стало Заслуженого артиста Украины Алексея Колесника. Актер фильмов «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Легенда о княгине Ольге» и «Той, хто пройшов крізь вогонь» умер от COVID-19 в 71-летнем возрасте.

Сони Тиба

Японский актер, который сыграл Хаттори Ханзо в фильме «Убить Билла», тоже не смог справиться с пневмонией от COVID-19. Мужчина скончался 19 августа в возрасте 82 лет.

Сони Тиба Getty Images

Александр Ройтбурд

О смерти украинского художника и руководителя Одесского художественного музея сообщили 8 августа. 59-летний деятель искусства не смог оправиться после перенесенного весной коронавируса.

Пол Джонсон

50-летний американский диджей Пол Джонсон в конце лета был госпитализирован с COVID-19. Автор хита «Get Get Down» скончался 4 августа.

Петр Мамонов

Советский и российский музыкант, радиоведущий и актер Петр Мамонов ушел из жизни 15 июля. Создатель группы «Звуки Му» около двух недель провел в реанимации с поражением 87% легких.

Владимир Меньшов

От последствий коронавируса ушел из жизни и знаменитый актер и режиссер Владимир Меньшов. Создателя легендарных картин «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» не стало 5 июля. 81-летний артист на был вакцинирован так, как имел противопоказания.

Татьяна Проценко

Сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино» Татьяна Проценко долгое время боролась с онкологией. Возможно, 53-летняя смогла бы победить рецидив рака, однако ей помешала коронавирусная инфекция. Знаменитости не стало 19 мая.

Татьяна Проценко kinoteatr.ru

Василий Лановой

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В начале 2021 года от коронавируса умер знаменитый советский актер Василий Лановой. Звезду фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры» и «Дни Турбиных» госпитализировали 2 января с тяжелой пневмонией. Около месяца он находился в больнице, но с каждым днем его состояние только ухудшалось. 87-летней актер даже пережил клиническую смерть. 28 января сердце Ланового окончательно перестало биться.

Василий Лановой kinoteatr.ru

Ларри Кинг

Популярный американский тележурналист и ведущий ток-шоу «Larry King Live» Ларри Кинг попал в больницу с положительным результатом теста 2 января. Медикам не удалось спасти телезвезду. Спустя три недели после госпитализации 84-летний Кинг ушел из жизни.

Лари Кинг Getty Images

Борис Грачевский

За 10 дней до празднования Нового 2021 года у 71-летнего создателя «Ералаша» диагностировали COVID-19. Через неделю режиссер и сценарист попал в реанимацию. Из-за тяжелого состояния Грачевского, медики приняли решение ввести его в медикаментозную кому, но это не помогло. 14 января кинодеятель умер от осложнений.

Автор: Наталия Коваленко

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