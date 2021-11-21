Их стоит добавить в рацион

Сухофрукты

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Яркие овощи

Печени для нормальной работы необходима глюкоза, витамины и минералы. Получить все это можно из сухофруктов — это полностью натуральный продукт, не содержащий добавленного сахара, богатый витаминами и клетчаткой. Самыми полезными для печени будут курага, чернослив и инжир. Главное - помнить, что сухофрукты — высококалорийный продукт. Есть их стоит в строго ограниченном количестве и следить, чтобы они вписывались в суточную норму калорий.

Яркий цвет овощам придают природные антиоксиданты каратиноиды. Чем ярче овощ, тем выше в нем содержание полезных веществ. Антиоксиданты защищают клетки печени от повреждений свободными радикалами и препятствуют развитию воспалительных процессов. Бонусом будет замедление процессов старения. Добавьте в рацион как можно больше красных и оранжевых овощей — моркови, тыквы и болгарского перца.

Морковь depositphotos.com

Овсянка

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Авокадо

Овсяная крупа в большом количестве содержит клетчатку и бета-глюканы. Последние защищают клетки печени от повреждений, снижая вероятность развития хронических заболеваний. Овсянка так же полезна для здоровья ЖКТ, работы мозга и поможет контролировать вес. Она богата медленными углеводами, которые надолго утоляют чувство голода и снижают риск переедания.

Авокадо тоже может быть очень полезен для печени. Он богат антиоксидантными соединениями, витаминами и полезными жирами. Они способствуют укреплению и восстановлению клеток печени, стимулирует ее работу, благодаря содержанию антиоксиданта глутатиона.

Авокадо depositphotos.com

Цветная капуста

Цветная капуста — кладезь витаминов и минералов, незаменимых не только для здоровья печени, но и для всего организма. Регулярное употребление цветной капусты стимулирует работу печени — она активнее синтезирует желчь и выводит шлаки из организма. Кроме того, цветная капуста — диетический продукт, ее можно свободно вводить в рацион даже тем, кто следит за фигурой.

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