Заботимся о красоте кожи изнутри

Ягоды

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Асаи, годжи, малина и черника — настоящий кладезь антиоксидантов, которые отвечают за ровный цвет лица. Добавляйте горсть ягод к завтраку, только в небольшом количестве, ведь они могут вызвать аллергическую реакцию.

Малина freepik.com

Авокадо

Этот плод содержит жирные кислоты омега-3, витамины, минералы и антиоксиданты. Если в ваш рацион входит авокадо, за красоту кожи и волос переживать не придется.

Морепродукты

Лосось freepik.com

Содержащиеся в морепродуктах омега-3-кислоты, цинк, фосфор и селен — ключ к сияющей изнутри коже. Если вы сделаете лосося и мидий частью своего рациона, — организм скажет вам «спасибо».

Семена

Добавьте семена тыквы, чиа, кунжута и льна в свой обычный рацион. Микроэлементы, содержащиеся в семенах, способствуют регенерации клеток кожи и выравниванию ее цвета.

Зелень

Зелень — настоящий источник красоты и молодости. Кроме того, она богата клетчаткой, что делает ее незаменимым продуктом для здорового пищеварения. Добавляйте как можно больше зеленых листьев к обеду и ужину — и результат не заставит себя ждать.

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