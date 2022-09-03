5 продуктов, которые подарят коже сияние
Ягоды
Читайте также: 3 несладких продукта, которые поднимут настроениеАсаи, годжи, малина и черника — настоящий кладезь антиоксидантов, которые отвечают за ровный цвет лица. Добавляйте горсть ягод к завтраку, только в небольшом количестве, ведь они могут вызвать аллергическую реакцию.
Авокадо
Этот плод содержит жирные кислоты омега-3, витамины, минералы и антиоксиданты. Если в ваш рацион входит авокадо, за красоту кожи и волос переживать не придется.
Морепродукты
Содержащиеся в морепродуктах омега-3-кислоты, цинк, фосфор и селен — ключ к сияющей изнутри коже. Если вы сделаете лосося и мидий частью своего рациона, — организм скажет вам «спасибо».
Семена
Добавьте семена тыквы, чиа, кунжута и льна в свой обычный рацион. Микроэлементы, содержащиеся в семенах, способствуют регенерации клеток кожи и выравниванию ее цвета.
Зелень
Зелень — настоящий источник красоты и молодости. Кроме того, она богата клетчаткой, что делает ее незаменимым продуктом для здорового пищеварения. Добавляйте как можно больше зеленых листьев к обеду и ужину — и результат не заставит себя ждать.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: