Если хотите просыпаться стройной, красивой и бодрой

Красное мясо

Этот богатый белком продукт лучше оставить на обед. Все потому, что в его составе присутствует аминокислота тирозин, которая повышает уровень адреналина в крови, возбуждает нервную систему и заставляет организм бодрствовать.

Сдобная выпечка

Мучные продукты, как правило, содержат в себе много сахара. В результате после перекуса булочкой уровень сахара в крови резко поднимется, а вскоре моментально упадет, оставив после себя зверское чувство голода и, как следствие, лишние килограммы.

Выпечка, Фото: Zaryana Kozyryatskaya Pinterest

Орехи

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Соленья и консервации

Калорийная и жирная пища. В 100 граммах орехов содержится больше 500 калорий (тем более мало кто сможет остановиться на такой маленькой горсточке). Также стоит заметить, что из-за высокой жирности орехи тяжело перевариваются, следовательно, организму придется направить все силы ночью именно на пищеварительный процесс — а значит, бодрого утра не будет.

Такие продукты в любое время суток стоит употреблять в умеренных количествах, а уж тем более вечером. Соленья — тяжелая для желудка пища, которая к тому же задерживает жидкость в организме, поэтому вы рискуете не только не выспаться, но и проснуться с отекшим лицом.

Консервация Pinterest

Сладкие фрукты и ягоды

Дыня, арбуз, абрикосы, персики и не только не следует есть во второй половине дня: в их составе большое количество быстрых углеводов и сахара. Конечно, если вы все-таки не представляете свой вечер без сладкого, то можно съесть парочку фруктов (все же это полезнее, чем конфеты), но лучше не увлекаться.

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