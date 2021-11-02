Проблема ожирения довольно распространена в мире, однако многие продолжают воспринимать ее лишь как косметологическую

Не лень или отсутствие силы воли: почему возникает ожирение и как его лечить depositphotos.com

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С проблемой ожирения сталкивается каждый четвертый украинец, тем не менее понимания того, что ожирение — это не косметологический дефект, а хроническое заболевание, еще нет. В связи с этим в Киеве 1 ноября прошел «Здоровый разговор об ожирении», где эксперты и врачи рассказали больше о болезни и о том, как ее лечить.

Ожирение: что это такое, как диагностировать и лечить

Ожирение – это хроническое заболевание, которое характеризуется накоплением аномального количества жира в организме. Помимо неэстетичности это еще и риск развития большого количества хронических заболеваний: сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований.

Многие люди, видя человека с ожирением, автоматически причисляют его к лентяям, не желающим заниматься собой. Однако причиной ожирения не является лень, все намного серьезнее. К ожирению могут привести наследственность, постоянные стрессы, прием лекарств, провоцирующих набор веса, и малоподвижный образ жизни.

Диагностикой ожирения занимаются врачи. Однако у людей, подозревающих у себя ожирение, возникает вопрос, к какому же специалисту обратиться. И тут возникает загвоздка, поскольку врача, лечащего ожирение, нет. Поэтому в первую очередь стоит обратиться к семейному врачу или терапевту. Которые дальше могут направлять пациента к другим экспертам: эндокринологу, диетологу, кардиологу.

Как диагностировать ожирение?

Для того чтобы диагностировать ожирение, врач должен назначить исследования и анализы. Однако пациент может самостоятельно оценить риски ожирения. Для этого следует измерить индекс массы тела. Это сделать довольно просто: нужно свой вес в килограммах разделить на рост в метрах, возведенных в квадрат. Если показатель от 25 до 29 – у человека лишний вес, выше 30 – ожирение. Если ваш индекс массы тела превысил 30, это повод обратиться к врачу. Хотя, по словам врачей, лечение ожирения эффективнее начинать на этапе проблем с лишним весом.

Лечение ожирения в Украине

В Украине возможно успешное лечение ожирения, но нужно быть готовым к тому, что этот процесс весьма длительный. За одну неделю вылечить ожирение невозможно, первые результаты можно увидеть только через 3-6 месяцев. Успешным лечением ожирения считается снижение массы тела на 5% и удержание ее.

«Сколько бы сил и ресурсов ни применяли люди, чтобы приостановить ожирение – иногда даже жесткого изменения образа жизни не хватает для преодоления этого заболевания и его последствий. Потому что проблема гораздо глубже — это и дисбаланс в работе гормонов, влияющих на ощущение сытости, голода и формирование пищевого поведения, и систематическое переедание, обусловленное снижением ощущения насыщения. Мы живем во времена, когда пищевых соблазнов очень много, они на каждом шагу. Мы мало двигаемся, работаем за компьютерами, отдыхаем также за экранами. Согласно медицинским протоколам, для решения проблемы лишнего веса требуется комплексный подход: усилия человека по оздоровлению образа жизни и квалифицированное медицинское сопровождение врача. Только в таком тандеме и сотрудничестве можно получить долгосрочные результаты», — Оксана Скиталинская, врач-диетолог, вице-президент Ассоциации диетологов Украины.

Как происходит лечение ожирения:

Изменение образа жизни и питания. Питание качественной и здоровой пищей, отказ от вредных продуктов, нормализация режима сна. Физическая активность. Нужно как можно больше двигаться, подойдут пешие прогулки и другие аэробные упражнения. Медикаментозная терапия. Существуют препараты, которые регулируют аппетит и повышают чувство сытости. Хирургическое лечение. К примеру, хирургическое уменьшение объема желудка.

Ожирение в Украине и мире: факты и цифры

В Украине только у 39,6% населения нормальный вес, каждый четвертый украинец живет с ожирением, а 59% имеют лишний вес (исследование STEPS).

Около 81% людей с ожирением пытались похудеть и предпринимали в среднем четыре серьезные попытки похудеть. Однако лишь 11% удалось удержать достигнутый результат снижения веса на 5% от начальной массы тела, не набрав лишние килограммы снова.

В среднем человек с ожирением начинает самостоятельную борьбу с заболеванием в 33 года, говорится в исследовании ACTION IO. Часто проходит несколько лет, когда пациент осознает проблему и обращается к врачу за помощью.

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