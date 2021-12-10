Как определить инсульт и чем помочь больному?

Инсульт: что это и как определить depositphotos.com

Инсульт — довольно частое явление в Украине, ежегодно происходит около 140 тысяч случаев. Поскольку нарушение мозгового кровообращения часто встречается — знать, как определить инсульт и что делать до приезда скорой, нужно каждому. Ivona пообщалась с неврологом Ольгой Маркусь и узнала, что стоит знать об инсульте.

Ольга Маркусь, невролог

5 важных вопросов об инсульте

Что такое инсульт, как определить его?

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого часть мозга отмирает и теряет свою функцию. Существуют два основных типа инсульта: ишемический, вызванный закупоркой кровеносного сосуда в головном мозге или длительным спазмом сосуда, и геморрагический, вызванный разрывом сосуда. Приблизительно 80% ишемических инсультов и только 20% — геморрагические.

Симптомы инсульта обычно проявляются внезапно. В зависимости от пораженного участка человек может утратить способность двигаться одной стороной тела, говорить и потерят ряд других функций. Иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью.

Первые признаки инсульта:

внезапное нарушение речи, человек не может ответить на вопрос, заплетается язык

появление асимметрии на лице, человек не может улыбнуться

внезапное головокружение или потеря равновесия

внезапная потеря зрения или ясного видения

внезапная слабость или онемение в конечностях. Человек не может поднять вверх конечности, не может ими двигать

Эти симптомы легко запомнить благодаря украинской аббревиатуре МОЗОК (мовлення, обличчя, запаморочення, очі та кінцівки).

Что может спровоцировать инсульт?

Основные факторы риска развития инсульта: артериальная гипертензия, заболевания сердца, включая фибрилляцию предсердий, заболевания клапанов, недавно перенесенный инфаркт миокарда; сахарный диабет, повышенный уровень холестерина в крови, атеросклероз, ожирение. Также определенные особенности образа жизни – курение, злоупотребление алкоголем и употребление амфетаминов, отсутствие физической активности, частые и постоянные стрессы, неправильное питание. Таким образом, 90% факторов риска мы можем корректировать самостоятельно. Хотя есть и те, которые мы не можем изменить:

возраст — особенно возраст старше 80 лет

расовая и этническая принадлежность — риск для темнокожих пациентов выше, чем для светлокожих

пол, риск появления инсульта выше для мужчин по сравнению с женщинами, за исключением возраста от 35 до 44 лет и после 85 лет, где женщины имеют подобный или более высокий риск, чем мужчины.

Инсульт: как помочь пострадавшему depositphotos.com

Что делать, если у человека инсульт? Как облегчить его состояние?

Инсульт — это неотложное состояние, которое нельзя лечить на дому. Поэтому при первых признаках инсульта нужно вызвать скорую помощь. Такие пациенты должны лечиться в специализированных инсультных центрах, потому что там есть возможность диагностики (обязательно КТ), проведения тромболизиса при показаниях, есть команда специалистов для реабилитации.

Чтобы помочь человеку до приезда скорой, вы можете положить его на спину и приподнять на 30° голову с помощью подручных средств. Для профилактики аспирации (может быть рвота) нужно повернуть голову набок. Расстегнуть воротник или снять галстук, то есть дать допуск воздуху. И важно не давать пить, есть и принимать лекарства, ведь может быть проблема с глотанием.

Очень важно зафиксировать время, когда появились первые признаки инсульта, ведь это окно терапевтических возможностей.

При ишемическом инсульте в первые 3-4,5 часа, если пациент отвечает определенным критериям, возможно введение препарата, растворяющего тромб — проводят тромболизис.

Как происходит восстановление после инсульта?

Восстановление предусматривает раннюю реабилитацию, начинающуюся с первых суток пребывания пациента в инсультном отделении. При восстановлении люди работают, чтобы вернуть часть утраченных способностей. Несмотря на то что часть их мозга была повреждена, он может снова научиться делать некоторые вещи, как раньше. Для этого привлекается команда профессионалов.

Люди, которые не могут говорить после инсульта, учатся заново общаться, им помогает логопед-афазиолог. Если есть нарушение глотания, логопед учит делать упражнения, которые могут его улучшить. Если после инсульта утрачена или нарушена функция походки, то здесь помогают кинезитерапевты (эксперты по физической реабилитации). Они также могут порекомендовать трости и другие устройства, которые могут облегчить ходьбу. Эрготерапевт обучает восстановлению навыков, необходимых для самостоятельной повседневной жизни. Также в работу в команде вовлекается психолог или психиатр, поскольку после перенесенного инсульта может развиться депрессия.

Восстановление происходит по-разному. Здесь все зависит от того, какая часть мозга пострадала, как быстро человек получил лечение после инсульта, сопутствующие заболевания и т. д. Нужно запастись терпением. Потребуется время, чтобы научиться новым способам справиться.

Есть ли профилактика инсульта? Что нужно делать, чтобы избежать инсульта или чтобы он не повторился?

В 90% случаев инсульт можно предупредить, изменяя факторы риска.

Меры профилактики инсульта:

контролировать артериальное давление

принимать медикаментозную терапию систематически или при необходимости

регулярно заниматься спортом, перейти на здоровое питание

контролировать уровень холестерина в крови, в частности «плохой» фракции липопротеидов низкой плотности (содержание ЛПНП может управляться с помощью изменения образа жизни и/или приема лекарств)

следить за весом

отказаться от курения и снизить потребление алкоголя

если есть сахарный диабет, тщательно контролировать уровень глюкозы в крови

управлять стрессом, депрессией, гневом и тревогой

В случае, если у пациента нарушение ритма как фибрилляция предсердий (сердцебиение нерегулярное, часто быстрое), то очень важно вовремя лечить — люди с таким нарушением ритма в пять раз чаще имеют инсульт, чем другие.

Пациенты, перенесшие инсульт, имеют высокий риск возникновения повторного инсульта, но применение назначенной медикаментозной профилактики и коррекция индивидуальных факторов риска по сравнению с отсутствием лечения снижает риск повторного инсульта на 80%.

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