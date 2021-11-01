Как появилось веганство, в чем его польза и вред?

Сегодня, 1 ноября, в мире отмечают День вегана. В наше время такой стиль жизни очень популярен, и Ivona решила разобраться, когда появилось веганство, какие плюсы и минусы этого стиля жизни.

Веганство: как появилось течение

Отказ от мяса появился еще за долго до нашей эры, это практиковали в древней Индии и некоторых странах Средиземноморья. В большинстве случаев такой отказ был связан с верованиями. Так, от мяса отказывались индуисты, буддисты и джайнисты.

В современном мире термин «веган» появился в 1944 году. Его создал Дональд Уотсон, соединив первые три и последние две буквы английского слова vegetarian. В том же году Дональд Уотсон основал первое Веганское общество. А день вегана начали отмечать 1 ноября 1994 года, как раз в 50-ую годовщину со дня основания Веганского общества.

Веганство: плюсы типа питания

Употребление в рацион большого количества овощей и фруктов безусловно имеет ряд плюсов. Так, исключение из рациона пищи животного происхождения благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, поскольку в организм не поступает вредный холестерин. Употребление большого количества клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах, стимулирует работу кишечника и положительно влияет на его микрофлору.

Сырые овощи и фрукты обеспечивают организм витаминами С, В и антиоксидантами, которые повышают иммунитет. Овощи и фрукты также выводят из организма шлаки и токсины.

Веганство: минусы типа питания

Несмотря на большую пользу веганского способа жизни, у него есть ряд серьезных недостатков. Так, из-за отказа от молочной продукции и яиц организм недополучает витамин В12 из-за чего может возникать апатия, слабость, быстрая утомляемость и головные боли. Поэтому у веганов могут возникать проблемы при занятиях физической работой. Чтобы получить достаточное количество энергии им нужно добавить в свой рацион семена, орехи и растительное масло.

В организме веганов также может возникнуть дефицит витамина D, который содержится в рыбе, молочных продуктах и яйцах. Витамин D очень важен для организма, поскольку помогает усваиваться фосфору и кальцию, которые нужны для укрепления костной и зубной ткани. Поэтому веганам советуют употреблять этот витамин в качестве добавки круглый год.

Растительные белки хуже усваиваются организмом, чем животные, поэтому веганам советуют добавлять в свой рацион фасоль, чечевицу, сою, картофель, рис, гречку, орехи и овсянку.

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