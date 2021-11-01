Что нужно знать о групповых занятиях на велотренажёре — тренировках, которые способны заменить медитацию и даже поход на концерт любимой группы

Что такое сайклинг и почему его стоит попробовать Pinterest

Что такое сайклинг

Многие догадаются, что сайклинг произошло от англ. «cycle» — велосипед и означает езду на велосипеде. Но что собой представляет сайклинг в фитнесе?

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Вместо велосипедов вас ждут новейшие велотренажеры, а взамен городского шума машин — динамичная и зажигательная музыка. Вместо бордюров и кочек — специальные имитационные режимы: горные вершины, экзотические пейзажи, виртуальные велопрогулки по воде и настоящие спринты. Сегодня сайклинг — это увлекательная, энергозатратная и по-настоящему живая тренировка, где пот льет градом, эмоции бьют ключом, а в зале царит дух здорового соперничества. Никакого сравнения с обычной скучной тренировкой. Видеоряд захватывает внимание и позволяет сделать тренировку не только интересной, но и максимально эффективной.

Сайклинг Pinterest

Как проходят тренировки по сайклингу

Сайклинг — это, в первую очередь, групповое занятие. Крутить педали вместе с другими «гонщиками» гораздо веселее, чем в гордом одиночестве. Занятие ведет опытный тренер, который корректирует и направляет, задает настроение и темп занятия. Сам процесс длится до 40 минут: именно этого времени достаточно, чтобы запустить в организме мощные процессы жиросжигания. Тренировки могут отличаться по степени интенсивности и целям, но принцип всегда один.

Тройная польза сайклинга

Основное его назначение — это тренировка сердечно-сосудистой системы. Пульс достигает высоких показателей, кровообращение ускоряется, сердечная мышца и сосуды укрепляются.

Во-вторых, это прокачка мускулатуры всего тела. Ошибочно думать, что на велотренажерах «качаются» только ноги и спина. Благодаря наклонам корпуса и изменению положения таза на сидении сайкла, а также изменению настроек велотренажера можно проработать разные группы мышц.

И третье безусловное преимущество сайкл-тренировок — это мощный процесс сжигания жиров. Если вы задаетесь вопросом, поможет ли сайклинг похудеть, ответ положительный. Сайклинг настолько энергозатратен, что даже на малоинтенсивном занятии сжигается до 500 ккал. Так что тренировка сайклинга идеально подойдет тем, кто мечтает избавиться от лишнего веса. Максимальная эффективность процесса сайклинга достигается при регулярном режиме тренировок: от 2 до 4 занятий в неделю.

Сайклинг Pinterest

Противопоказания к сайклингу

Сайклинг, в первую очередь, направлен на тренировку сердечно-сосудистой системы, поэтому этот тип нагрузки противопоказан тем, у кого:

сердечно-сосудистая недостаточность в тяжелой форме: тахикардия, стенокардия, сердечная астма

отеки и тромбофлебит

онкологические заболевания

серьезные травмы и проблемы с суставами: голеностопом, коленями, поясницей

ожирение

сахарный диабет

Если есть опасения, что занятия могут причинить вред здоровью, лучше всего проконсультироваться с врачом.

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