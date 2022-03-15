Как лечить ОРВИ и грипп в экстремальных условиях и когда стоит обращаться за помощью?

В военных условиях подхватить острые респираторные условия легко, ведь многие люди проводят много времени в укрытиях, плохо спят и питаются несбалансированно, что в свою очередь ослабляет иммунную систему. Согласно данным Центра общественного здоровья, в последнее время фиксируется увеличение случаев острых респираторных вирусных инфекций ОРВИ, что характерно для данного периода года. Выполнение некоторых мер может реально повлиять на уменьшение рисков передачи ОРВИ между людьми. Ivona расскажет, что делать, если начались симптомы, какие лекарства стоит принимать и когда обращаться за медицинской помощью.

Появились симптомы ОРВИ: что делать

Если вы почувствовали появление первых симптомов простуды, стоит:

Закрывайте салфеткой или сгибом локтя нос и рот при чихании и кашле, кашляйте в сторону от других людей.

Выделите себе индивидуальную бутылку воды и посуду, не делитесь ими с другими, ведь можете их заразить.

Постарайтесь выделить себе отдельное помещение, часто его проветривайте, ограничьте контакты с другими людьми (особенно с хроническими заболеваниями и с пожилыми людьми).

Во время пребывания в укрытии, носите защитную маску, если нет маски подойдет любая плотная ткань, свернутая в несколько слоев. Постарайтесь выбрать наиболее удаленное место от других людей, если нет такой возможности, просто отвернитесь в сторону стены.

Если начинается заболевание:

Пейте не менее литра теплой жидкости в день.

Если повышается температура, есть ломота или головная боль: ибупрофен (400 мг для взрослых), лекарства, содержащие парацетомол (панадол, порошки типа терафлю, фармацитрон, хелпекс), нимесулид, нимесил и найз.

Если просто боли без температуры, можете выпить дексалгин, кетанов, кетолок и диклофенак/диклоберл.

Если есть насморк, то нужно промывать нос солевым раствором или спреем для увлажнения: носоль, хьюмер, аквамарис и т.д.

Если нос забит и тяжело дышать помогут сосудосуживающие спреи: отрывин, називин, фармазолин.

Если боли в горле и ухе, можно принимать лекарства, что при температуре, а также рассасывать пластинки или леденцы.

У привитых ОРВИ и COVID-19 проходят за несколько дней. Если чувствуете отдышку в состоянии спокойствия, измеряйте сатурацию. Норма – 93%. Чтобы повысить сатурацию, лягте на живот и глубоко дышите.

ОРВИ во время войны: когда нужно обращаться к врачу?

В ЦОЗ отмечают, что обращаться за медицинской помощью нужно, если не удается сбить высокую температуру, медикаментозно несколько дней. А также при появлении судорог, рвоты, головной боли, затрудненного дыхания, сильной боли в животе, ухе, горле, нарушении сознания, лихорадке более 3 суток, повторном повышении температуры тела после нескольких дней нормальной температуры.

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