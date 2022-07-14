С августа купить антибиотики украинцы смогут только по рецепту — электронному или бумажному. Это первый этап внедрения электронных рецептов на все медицинские препараты

Любовь к самолечению у нашего человека в крови. Сами ставим диагноз, сами назначаем лечение, сами идем в аптеку за антибиотиками, к которым организм привыкает очень быстро. Но с 1 августа 2022 года «антибиотиковая лафа» у любителей самолечения заканчивается: МОЗ вводит продажу антибиотиков только по рецептам. Правда, рецептам электронным.

Стоит отметить, что этот процесс Минздрав анонсировал еще в апреле, но тогда не были определены сроки вступления в силу распоряжения. Буквально на днях состоялся брифинг, на котором Министерство озвучило новые правила и сроки.

Чтобы с августа купить антибиотик, нужно будет предоставить в аптеке рецепт — либо электронный, либо бумажный. При этом выписать его может любой врач, не только семейный. Электронный рецепт выписывает врач, работающий в учреждении, которое подключено к ЭСОЗ (Электронная система охраны здоровья). В ней же должен быть зарегистрирован и пациент. Если вы еще не зарегистрированы в этой системе (обычно это происходит автоматически при заключении договора с семейным врачом), зарегистрировать вас может любой врач, на прием к которому вы попадете.

фото: Pavel Danilyuk, pexels.com

Итак, врач (семейный или любой специалист) выписывает электронный рецепт на антибиотик, с которым пациент может обратиться в любую аптеку.

«В переходном периоде пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения назначения. Также по рецепту пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торгового названия препарата, содержащего назначенное действующее вещество, ориентируясь на собственный бюджет», — отметила замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Если ни пациент, ни лечебное учреждение не зарегистрировано в ЭСОЗ, тогда рецепт выписывается по старинке, на рецептурном бланке.

Безусловное преимущество электронных рецептов в том, что пациент сам может выбрать препарат, исходя из состояния своего кошелька. Главное — чтобы в препарате содержалось необходимое количество действующего вещества. О наличии тех или иных препаратов в аптеке сообщит фармацевт.

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Кроме того, с помощью электронных рецептов возможно будет отследить количество выписанных антибиотиков, поскольку одна из проблем в Украине — антибиотикорезистентность. Иными словами, нечувствительность к антибиотикам или привыкание в силу слишком частого их употребления. А если тот или иной антибиотик уже не помогает, болезнь может протекать по-другому.

фото: Pavel Danilyuk, pexels.com

Электронный рецепт на антибиотики — это первый шаг к тотальной цифровизации медицины. Переходный период на электронные рецепты назначен до конца 2022 года, после чего по электронному рецепту придется покупать большинство препаратов, а не только антибиотики.