Стафилококк: симптомы и лечение
Стафилококковая инфекция проявляется множеством разных симптомов. Ivona решила выяснить, какие симптомы появляются при стафилококковой инфекции, какие анализы сдавать, чтобы диагностировать заболевание.
Стафилококковая инфекция: что это такое и как проявляется
Стафилококковая инфекция имеет несколько распространенных видов: гемолитический, золотистый, эпидермальный и сапрофитный. Гемолитический стафилококк чаще всего поражает верхние дыхательные пути, вызывая гнойную ангину, фарингит, бронхит. Золотистый – вызывает поражения кожи (экзема, фурункулы), желудочно-кишечного тракта, слизистых оболочек. Золотистый стафилококк очень устойчив к антибиотикам пенициллинового ряда, антисептикам и высоким температурам. Эпидермальный стафилококк есть на поверхности кожи и слизистых человека, он не приносит вреда. Но если он попадет в кровь, это может привести к воспалению внутренней оболочки сердца. Сапрофитный стафилококк наименее опасный, но при заражении может привести к интоксикации организма.
Симптомы стафилококка у взрослых и детей
Симптомы зависят от того, каким видом стафилококка заражен человек, а также от способа инфицирования и состояния иммунитета. Наиболее частые симптомы при стафилококковой инфекции:
- повышенная температура
- гнойные высыпания на коже и слизистых
- зуд и покраснение глаз
- невозможность различать запахи
- першение в горле, болезненное глотание, кашель
- тошнота, рвота, общее ослабленное состояние
- сильные головные боли
- сильная одышка
- боль в суставах
Стафилококковая инфекция: диагностика и лечение
Диагностикой стафилококковой инфекции может заниматься только врач по результатам анализов. Доктор может назначать анализы при наличии симптомов.
Какие анализы могут назначить при подозрении стафилококковой инфекции?
- общий и биохимический анализы крови и мочи
- бактериологическое исследование крови, соскобов из кожи, кала, мочи;
- иммуноферментный анализ, чтобы выявить специфические антитела к конкретному возбудителю
- полимеразная цепная реакция
Лечение стафилококковой инфекции индивидуально и зависит от вида инфекции и состояния больного. Чаще всего врачи назначают: антибиотики (в виде таблеток, мазей, инъекций), жаропонижающие, локальные антисептики. При наличии гнойного поражения в области заражения может применяться хирургический метод лечения.
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