Как проявляется стафилококковая инфекция и что делать, если у вас ее выявили?

Стафилококковая инфекция проявляется множеством разных симптомов. Ivona решила выяснить, какие симптомы появляются при стафилококковой инфекции, какие анализы сдавать, чтобы диагностировать заболевание.

Стафилококковая инфекция: что это такое и как проявляется

Стафилококковая инфекция имеет несколько распространенных видов: гемолитический, золотистый, эпидермальный и сапрофитный. Гемолитический стафилококк чаще всего поражает верхние дыхательные пути, вызывая гнойную ангину, фарингит, бронхит. Золотистый – вызывает поражения кожи (экзема, фурункулы), желудочно-кишечного тракта, слизистых оболочек. Золотистый стафилококк очень устойчив к антибиотикам пенициллинового ряда, антисептикам и высоким температурам. Эпидермальный стафилококк есть на поверхности кожи и слизистых человека, он не приносит вреда. Но если он попадет в кровь, это может привести к воспалению внутренней оболочки сердца. Сапрофитный стафилококк наименее опасный, но при заражении может привести к интоксикации организма.

Симптомы стафилококка у взрослых и детей

Симптомы зависят от того, каким видом стафилококка заражен человек, а также от способа инфицирования и состояния иммунитета. Наиболее частые симптомы при стафилококковой инфекции:

повышенная температура

гнойные высыпания на коже и слизистых

зуд и покраснение глаз

невозможность различать запахи

першение в горле, болезненное глотание, кашель

тошнота, рвота, общее ослабленное состояние

сильные головные боли

сильная одышка

боль в суставах

Стафилококковая инфекция: диагностика и лечение

Диагностикой стафилококковой инфекции может заниматься только врач по результатам анализов. Доктор может назначать анализы при наличии симптомов.

Какие анализы могут назначить при подозрении стафилококковой инфекции?

общий и биохимический анализы крови и мочи

бактериологическое исследование крови, соскобов из кожи, кала, мочи;

иммуноферментный анализ, чтобы выявить специфические антитела к конкретному возбудителю

полимеразная цепная реакция

Лечение стафилококковой инфекции индивидуально и зависит от вида инфекции и состояния больного. Чаще всего врачи назначают: антибиотики (в виде таблеток, мазей, инъекций), жаропонижающие, локальные антисептики. При наличии гнойного поражения в области заражения может применяться хирургический метод лечения.

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